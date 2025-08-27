Presentan tercera edición de la carrera atlética y trail de 7 y 10K Corre con Moderna Sport

Deportes US Open Liga MX Fórmula 1 Santos Laguna Checo Pérez

HUMBERTO VAZQUEZ FRAYRE

Este miércoles se presentó la tercera edición de la prueba atlética y de trail 7 y 10 K Corre con Moderna Sport, misma que se verificará el próximo domingo 28 de septiembre, en punto de las 8 de la mañana.

En ambas distancias, se tiene un cupo para 800 participantes, divididos en diferentes categorías y en ambas ramas. La salida será en el Cristo de las Noas, mientras que la META en el Bosque Venustiano Carranza.

Las categorías en los 10 K tanto en varonil como femenil serán Juvenil (Hasta 19 años), Libre (20-29 años), Libre Plus (30-39 años), Máster (40-49 años), Veteranos (50-59 años) y Veteranos Plus (60 años en adelante). Para la distancia de 7 kilómetros, únicamente será la Libre en las dos ramas.

En cuanto a la entrega de números y kits, será el sábado 27 de septiembre de 10:00 a 17:00 horas en la sucursal de la Prolongación Falcón de esta ciudad. El paquete incluye playera de la marca alemana adidas, número y chip.

Escrito en: Carrera Torreón Corre con Moderna Sport

               


