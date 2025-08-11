Gómez Palacio y Lerdo Recolección de basura DIF Gómez Palacio CFE Gómez Palacio Lerdo

Proyecto Nasa Lagunera

Presentan Proyecto Nasa Lagunera en Lerdo

Proyecto Nasa Lagunera.

Proyecto Nasa Lagunera.

DIANA GONZÁLEZ.-

Teniendo como sede la Hacienda Mi Ranchito, el Gobierno Municipal de Lerdo, en colaboración con la familia Collier a través de la asociación Lagunero Primero, llevó a cabo la presentación del proyecto Nasa Lagunera, una propuesta arquitectónica que busca dar realce a la historia de la región.

El presidente municipal, Homero Martínez Cabrera, destacó que el proyecto representa una visión para enaltecer la historia local mediante una sinergia con la iniciativa privada. La obra incluirá una escultura monumental de una nasa, que será instalada en la rotonda ubicada junto a la Ciclopista Cenobio Ruiz, en la interconexión de la carretera rumbo a Ciudad Juárez, el Aeropuerto de la Ciudad, la Curva del Japonés y el Periférico.

“Este será un símbolo histórico que representará a la ciudad de Lerdo con un sentido de pertenencia. Esta nasa marcará un antes y un después; hoy Lerdo le aportará algo más a la Comarca Lagunera, origen de la misma región y a la División del Norte. Será un día histórico para poder dejar un legado a la ciudad”, expresó el Alcalde.

La nasa es una red de pesca pasiva con forma de cilindro que se estrecha gradualmente de manera que, cuando la presa —principalmente crustáceos, peces y cefalópodos— ingresa, es dirigida hacia un depósito del que no puede salir. Se utiliza con cebo para atraer a los animales a su interior.

La estructura base de la escultura consistirá en un esqueleto de madera cuya base es de mayor tamaño que la parte superior, unidas por varillas colocadas verticalmente. Esta armazón estará recubierta con varillas del mismo material, pero de menor espesor, colocadas en sentido longitudinal.


Christian Collier de la Marlière, cónsul honorario de Francia en La Laguna, destacó que la iniciativa surgió de Lagunero Primero, encabezada por su hijo Maurice Collier: “Imaginamos que un tributo a nuestro padre, Nazas, sería notable para la comunidad. Hicimos partícipe de esta idea al Ingeniero Alejandro Cabello”.


Por su parte, Alejandro Cabello, director General de ACV Group, agradeció a la familia Collier y al presidente municipal por la oportunidad de integrarse al proyecto: “Este elemento es simple y, a la vez, profundamente significativo para nuestra identidad como laguneros del estado de Durango”.


El proyecto contempla la instalación de una estructura elaborada con diversos perfiles de acero al carbón que darán forma a una nasa suspendida entre dos arcos, apoyados sobre bases cúbicas que servirán de cimentación.


Se complementará con un sistema de iluminación indirecta desde el piso, con focos orientados desde diferentes ángulos para resaltar la estructura y proyectar sombras que interactúen con el tejido de la nasa.


Proyecto Nasa Lagunera.
Proyecto Nasa Lagunera.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Proyecto Nasa Lagunera

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Proyecto Nasa Lagunera.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405599

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx