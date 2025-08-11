Presentan Proyecto Nasa Lagunera en Lerdo

Teniendo como sede la Hacienda Mi Ranchito, el Gobierno Municipal de Lerdo, en colaboración con la familia Collier a través de la asociación Lagunero Primero, llevó a cabo la presentación del proyecto Nasa Lagunera, una propuesta arquitectónica que busca dar realce a la historia de la región.

El presidente municipal, Homero Martínez Cabrera, destacó que el proyecto representa una visión para enaltecer la historia local mediante una sinergia con la iniciativa privada. La obra incluirá una escultura monumental de una nasa, que será instalada en la rotonda ubicada junto a la Ciclopista Cenobio Ruiz, en la interconexión de la carretera rumbo a Ciudad Juárez, el Aeropuerto de la Ciudad, la Curva del Japonés y el Periférico.

“Este será un símbolo histórico que representará a la ciudad de Lerdo con un sentido de pertenencia. Esta nasa marcará un antes y un después; hoy Lerdo le aportará algo más a la Comarca Lagunera, origen de la misma región y a la División del Norte. Será un día histórico para poder dejar un legado a la ciudad”, expresó el Alcalde.

La nasa es una red de pesca pasiva con forma de cilindro que se estrecha gradualmente de manera que, cuando la presa —principalmente crustáceos, peces y cefalópodos— ingresa, es dirigida hacia un depósito del que no puede salir. Se utiliza con cebo para atraer a los animales a su interior.

La estructura base de la escultura consistirá en un esqueleto de madera cuya base es de mayor tamaño que la parte superior, unidas por varillas colocadas verticalmente. Esta armazón estará recubierta con varillas del mismo material, pero de menor espesor, colocadas en sentido longitudinal.

Christian Collier de la Marlière, cónsul honorario de Francia en La Laguna, destacó que la iniciativa surgió de Lagunero Primero, encabezada por su hijo Maurice Collier: “Imaginamos que un tributo a nuestro padre, Nazas, sería notable para la comunidad. Hicimos partícipe de esta idea al Ingeniero Alejandro Cabello”.

Por su parte, Alejandro Cabello, director General de ACV Group, agradeció a la familia Collier y al presidente municipal por la oportunidad de integrarse al proyecto: “Este elemento es simple y, a la vez, profundamente significativo para nuestra identidad como laguneros del estado de Durango”.

El proyecto contempla la instalación de una estructura elaborada con diversos perfiles de acero al carbón que darán forma a una nasa suspendida entre dos arcos, apoyados sobre bases cúbicas que servirán de cimentación.

Se complementará con un sistema de iluminación indirecta desde el piso, con focos orientados desde diferentes ángulos para resaltar la estructura y proyectar sombras que interactúen con el tejido de la nasa.