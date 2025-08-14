Deportes Santos Laguna Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna Andrés Vaca Selección Mexicana

Presentan la Academia de Futbol Santos Torreón con sede en la Línea Verde

En las renovadas canchas de la Línea Verde, la academia iniciará actividades el 25 de agosto con entrenadores del Club Santos Laguna y cupo para 200 niños en seis categorías

(FOTOGRAFÍAS: ENRIQUE TERRAZAS)

HUMBERTO VAZQUEZ FRAYRE

Este jueves en el Auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo (TSM), se presentó la Academia Santos Torreón, misma que tendrá su inicio de actividades, el próximo lunes 25 de agosto.

La sede de entrenamientos, serán las remozadas canchas de la Línea Verde, al Oriente de la ciudad. La conferencia de prensa fue encabezada por Selina Bremer de Cepeda, Presidenta Honoraria de DIF Torreón y Alejandro Irarragorri Kalb, presidente del club albiverde.

El cupo inicial es para 200 niños divididos en 6 diferentes categorías, donde cada una de ellas, tendrá dos equipos. Se competirá en tres formatos: Futbol 7, 9 y 11. La sede de inscripciones será la misma Línea Verde, ubicada en Profesor Jesús Cueto No. 183 col. Sección 38), en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, así como de 16:00 a 19:00 horas.

Los requisitos son credencial de elector del padre, madre o tutor, así como CURP del menor. El costo de recuperación es de 100 pesos, mientras que el kit incluye uniforme oficial de las Academias Santos Laguna.

En cuanto a los días de entrenamiento, será de lunes a jueves por la tarde, divididos en grupos. Los entrenadores serán del Club Santos Laguna, que a su vez servirá como capacitación para ellos mismos, con la intención de llevarlos en un futuro, a las fuerzas básicas de la institución verdiblanca.


               
               


               

               
               

               
               
               
