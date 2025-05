Presentan hoy programa especial para las madres

Para festejar a las madres en su día, TelevisaUnivision ha preparado, Mamá es… una de las emisiones más entrañables del año, en la que se presentarán divertidos retos, musicales, entrevistas, anécdotas inéditas y momentos especiales.

Las conductoras de este programa especial serán Cynthia Urías, Danielle Dithurbide, Odalys Ramírez y Tania Rincón.

A lo largo de esta transmisión, Cynthia, Tania y Danielle participarán en divertidos desafíos acompañadas por sus hijos. Cynthia hará equipo con José Manuel; Tania estará acompañada por Patricio y Amelia; y Danielle de su pequeña Lucía.

Danielle Dithurbide también estará a cargo de uno de los momentos más emotivos de Mamá es …, una entrevista con Maribel Guardia, quien compartirá íntimas vivencias de su experiencia como madre.

El toque musical estará a cargo de Joss Álvarez, con el tema Con tus ojos; Maribel Guardia interpretará No me arrepiento de este amor; Víctor García presentará No sé de qué manera; y La Arrolladora Banda El Limón deleitará al público con Aquí hay para llevar y Una historia mal contada.

Mamá es… se transmitirá hoy sábado 10 de mayo, a las 15:00 horas por Las Estrellas.