Presentan elenco de Hermanas

Una nueva telenovela ya empieza a cocinarse, pero no verá la luz este año sino hasta 2026.

La productora Silvia Cano confirmó a Adriana Louvier, Danna García, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jáuregui como protagonistas de la telenovela Hermanas, un amor compartido.

De acuerdo con un comunicado, narra la historia de "Rebeca" y "Mónica", dos hermanas que vivieron siempre unidas, apoyándose en todo, siendo las mejores amigas; hasta que un día se ven obligadas a compartir y a luchar por el amor de "Aura", hija biológica de "Rebeca", quien vive llena de culpas por haberla abandonado; pero también hija de crianza de "Mónica", quien ha entregado su juventud para sacarla adelante.

Louvier es "Mónica". Organizada y ecuánime. Nunca actúa por impulso, siempre busca la manera de hacer las cosas sin contrariar a su padre.

Aparentemente, es una mujer frágil, pero al ejercer la maternidad con "Aura", su hija adoptiva, adquiere una fortaleza que la hace capaz de cualquier cosa con tal de defenderla.

Danna es la encargada de dar vida a "Rebeca". Ella es rebelde, inquieta e impulsiva. De carácter inflexible, pero protectora. Le enfurecen las injusticias. No quiere que nadie sepa que su debilidad es el amor por los suyos, ama profundamente a su madre, a sus hermanos e incluso a su padre.

"Alonso" se encontrará en la piel de Osvaldo Benavides. Según se reveló en la mísiva es un hombre culto, romántico, amante del orden y la planeación.

Vive inmerso en un matrimonio tóxico al que está decidido a poner fin. Le gusta disfrutar el tiempo con su pequeña hija. Es un empresario brillante. Junto con su hermano, dirige una exitosa empresa de su propiedad; es el padre biológico de "Aura", la hija que se disputan "Rebeca" y "Mónica". Le ocultaron su existencia, pero al enterarse, él decide recuperarla.

Por su parte, Juan Martín Jáuregui es "Camilo". Tiene una personalidad ambivalente: es un hombre duro e inclemente con sus deudores, que regularmente son personas muy poderosas; pero también posee un gran corazón y siempre ayuda a los desvalidos. Le teme a la soledad y anhela tener una familia.

Hermanas, un amor compartido, producción de TelevisaUnivision a cargo de Silvia Cano, iniciará transmisiones el primer trimestre de 2026.

Elenco

Los protagonistas son

*Danna García.

*Adriana Louvier.

*Osvaldo Benavides.

*Juan Martín Jáuregui.