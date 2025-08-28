Torreón IMSS IMSS COAHUILA simas servicios públicos Diócesis de Torreón

Presentan denuncia por el caso del perro arrastrado por una camioneta en movimiento en León Guzmán

GUADALUPE MIRANDA

En busca de justicia en el caso del perro que fue arrastrado por un vehículo en movimiento en la comunidad de León Guzmán, municipio de Lerdo, en el que participaron dos hombres, uno de ellos menor de edad, Estrella Rivas, responsable del albergue Ama en compañía con Defensoría Animalista, presentó una denuncia en contra de las personas que aparecen en el video que se viralizó en redes sociales, ante la Vicefiscalía por el delito de maltrato animal.

Fue este jueves por la mañana, que Rivas, quien mantiene bajo su resguardo al can, se presentó en la Vicefiscalía de Justicia, para interponer la denuncia correspondiente.

Y es que fue precisamente la falta de dicha denuncia, que los presuntos responsables fueron puestos en libertad luego de haber sido detenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Lerdo.

“Ya está la denuncia… es en contra de los individuos pues ya teníamos los datos… por maltrato animal que cometieron”, comentó Estrellas Rivas.



De acuerdo con la activista, este delito de maltrato animal, no se persigue de oficio, por lo tanto, es necesario contar con la denuncia en contra de los presuntos responsables.


Estrella Rivas espera que se haga justicia en este caso en espera de detener este tipo de casos, “esperemos…”.


Comentó que el perro se encuentra estable, “sí presenta heridas pues es un perro ya maltratado desde antes, algunas heridas son viejas aunque sí trae heridas del arrastre… está muy descuidado, es un perro adulto de más de cinco años”.


Mencionó, también, que el adulto que aparece en el video amarrando al perro en la defensa de la camioneta, cuenta con otro perro por lo que esperan poder retirarlo a fin de evitar que también sea víctima de maltrato. “Eso es lo que vamos a abogar que entregue a los perros y que se hagan más investigaciones”.


Estrella Rivas, también compartió que la segunda persona que aparece en el video, el que tomó el volante de la unidad que arrastró por varios metros al animal amarrado con un mecate, se trata de un menor de edad, de entre 14 y 17 años, de acuerdo con declaraciones de vecinos del sector.


De acuerdo con la activista, se dará seguimiento a la denuncia “porque ya basta, porque el maltrato va a seguir mientras las autoridades no hagan nada”.


               
               


               

               
               

               
               
               
