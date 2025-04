Presentan denuncia contra policías municipales de Torreón por abuso de autoridad

Alma, quien junto con su pareja, fueran detenidas por elementos de la Policía Municipal de Torreón el pasado fin de semana, presentó dos denuncias, la primera por abuso violento de autoridad y la segunda, por filtración de fotografías confidenciales, las cuales fueron sujeto de burlas en redes sociales, las cuales han afectado su vida diaria.

Además, anunció que prepara una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, en contra de los elementos que los detuvieron dijo, de forma injustificada así como quienes se encargaron de filtrar la fotografía de su detención junto con la de su pareja, a la que calificaron como integrantes de una secta, solo por su forma de vestir.

Fue en sus redes sociales, que la afectada colgó los videos del momento de la detención. En ella describió las agresiones de las que fue víctima por parte de los uniformados.

“El viernes (4 de abril) por la madrugada la unidad 35366 nos detuvo a mi pareja y a mi argumentando que estaba orinando y sin mostrar pruebas ni nada, aparte de que el oficial de portó muy prepotente y mi novio al cuestionar su actitud y preguntar por qué lo acusaba sin pruebas, optó por pedir refuerzos, llegó una mujer policía en moto y la unidad 35348 del cual descendieron otros oficiales entre ellos uno de lentes tatuado que tampoco sin pruebas, más que las palabras de su compañero, entre 5-6 policías agarraron a mi novio del cuello impidiéndole respirar y yo comencé a grabar dicho acto, pero las dos mujeres policías me quisieron arrebatar el celular para borrar los vídeos y como lo bloquee optaron por detenerme y como no podían someterme, el oficial de lentes tatuado que bajo de la unidad 35348 me golpeó a puño cerrado en la cara y me ahorcó y solo así me pudieron subir a la unidad”.