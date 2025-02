Presentan de manera oficial a refuerzos

- El defensor Edson Gutiérrez y el chileno Bruno Barticciotto, recientes incorporaciones de Santos Laguna para el Clausura 2025 de la Liga MX, debutaron el pasado viernes con los albiverdes. Ayer, fueron presentados oficialmente.

Previo a la práctica vespertina de los Guerreros en el Territorio Santos Modelo (TSM), en donde preparan el próximo partido de la campaña, que será en Mazatlán ante los Cañoneros, los elementos cumplieron con el protocolo ante los representantes de los medios de comunicación.

Además de los jugadores, estuvieron presentes el presidente del club albiverde, Alejandro Irarragorri Kalb y el estratega Fernando Ortiz, quienes también respondieron algunos cuestionamientos, durante el acto protocolario.

"Ellos conocen bien la situación y los retos", dijo Aleco, quien también agregó: "tienen hambre y sed de venganza y revancha, que sumado a su energía, pasión y cariño para construir una historia hacia el frente, vamos a trabajar juntos para salir adelante de este momento, así que vamos a trabajar juntos para salir adelante".

Días atrás, 'El Tano' confesó que buscarían apoyo fuera de la institución, a personal profesional que ayudara al equipo en lo anímico, tras los resultados negativos de inicio del campeonato, por lo que el mandamás santista aclaró: "Estamos evaluando en conjunto es posibilidad de externos, pero más allá, está la confianza en el cuerpo técnico, el trabajo día a día no se refleja (triunfos), poco a poco se saldrá de esto. No será fácil, estamos dolidos, pero vamos a revertirlo".

Por su parte el timonel dejó en claro: "Son jugadores que tengo la tranquilidad, le darán mucho al club y se 'matarán', así que agradecerles por estar con nosotros. Están a 'muerte' con sus compañeros e institución".

Explicó que ante la salida del argentino Santiago Núñez, desechó la idea de un lateral por izquierda, que era una opción real, optando por Gutiérrez, a quien conoce bien y tiene además del liderazgo que lo caracteriza, la posibilidad de jugar la defensa central.

"Trabajamos en conjunto, sobre todo en tema de refuerzos y aunque tenemos opiniones diferentes, al final, todo es para beneficio del equipo", replicó el estratega de los laguneros, que también habló de la salida de Stephano Carrillo, al futbol neerlandés: "Lo de 'Fano' es hermoso, que a un canterano lo busque un equipo importante, es lo mejor", aclarando que su salida, nada tuvo qué ver con la llegada de Barticciotto.

REFUERZOS

Bruno Barticciotto, quien ingresó como relevo precisamente por Edson Gutiérrez, portando el número 32 ante los Rayos del Necaxa, destacó que es importante estar en la Comarca: "Uno escucha de la situación, pero es el desafío más importante, el futbolista acepta estos retos, que el equipo avance, comience a sumar y vuelva a ser importante".

Indicó el andino, que Santos Laguna es un equipo importante y que llama mucho la atención, por lo que es orgullo que se fijen en él. Con 23 años de edad, militó en los equipos de Universidad Católica y Palestino de Chile.

Su primera experiencia internacional fue con el conjunto de Talleres de Córdoba de Argentina. Cuenta con experiencia en Selección Nacional de Chile y en el 2020 recibió su primer llamado al representativo Sub-20, mientras que en 2023 fue convocado al cuadro mayor.

Reconoció que Santos Laguna es un equipo importante en México, por lo que llama mucho la atención, además del orgullo que siente cuando se fijaron en él "Me gustó el club, la idea y las ganas de estar, algo me decía que tenía que venir. Sé que me irá bien y el equipo remontará".

Dejó en claro, que sus principales características es ser rápido y potente, además de energético, explicando que intenta que el equipo luche y avance, además del tema anímico, ya que viene a aportar, su energía y juventud, con una experiencia en la Liga Argentina, que es exigente.

"Quería cambio de aires y cuando se dio la posibilidad de Santos, te da esas ganas de venir, salir de mi zona de confort, es un desafío importante para ser protagonista, llegar a un plantel armado que necesita de todos" indicó.

Hijo del exfutbolista Marcelo Barticciotto, quien militara con las Águilas del América, en la década de los 90's, confesó que buscó opiniones y recomendaciones familiares, al momento de salir y fichar en otros equipo.

"Toda mi familia está contenta, conocen el país, un hermano mío es de aquí (México). Mi papá jugó con Adomaitis (Colo Colo de Chile), así que todo aprobado", concluyó.

EDSON, AGRADECIDO

Por su parte Edson Gutiérrez, es un defensor de 29 años de edad, que debutó en la Liga MX con los Rayados del Monterrey en el Apertura 2018. Porta el número 23 en la espalda.

Con el conjunto regiomontano se mantuvo hasta el Torneo Clausura 2025, lapso en el que aportó para conseguir los títulos del Apertura 2019, Copa MX 2019-2020, y Liga de Campeones de la Concacaf, ediciones 2019 y 2021.

Agradeció a la directiva y al "Tano" , por la confianza que pusieron en él, ya que es un orgullo representar la playera santista.

"Desde que llegué, supe lo que era Santos. Somos consientes del momento que vivimos, tengo la responsabilidad de dejar todo en la cancha, ya que es una ilusión muy grande el poder regresar a Santos donde se merece", expresó.

Dejó en claro, que no dudó dos veces el firmar con Santos Laguna, sabiendo lo que representa como rival cuando lo enfrenta, al ser un club importante, motivándose por la situación que está, por lo que aportando no tiene la menor duda, que saldrán del momento complicado en conjunto.

"Se está trabajando en la defensiva. En dos goles que recibimos el viernes en la capital hidrocálida, fueron otros factores, pero debemos destacar la actitud. El grupo tuvo mucho valor y coraje para regresar en el marcador, así que hay que seguir trabajando, expresó.

Entre sus cualidades destacó: "Le puedo aportar garra, soy entregado, un Guerrero y tengo liderazgo atrás, el defensa comienza hablar por la visión de campo que tiene".

Para finalizar, explicó que le gusta el rol de acercarse con los jóvenes, ya que en lo personal con su corta o amplia experiencia, le gusta dejar esa huella "Conmigo se me acercaron en el otro club, entonces los arropo pero también se les exige, tomando responsabilidad a su corta edad, por lo que representan.