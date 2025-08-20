Nacional CDMX Tren Maya Andy López Narcotráfico SCJN

Presentan avances del asesinato de los colaboradores de Brugada

Ximena Guzmán, secretaria particular y José Muñoz, coordinador de asesores fueron asesinados el pasado 20 de mayo

EL UNIVERSAL

Este 20 de agosto, autoridades de la Fiscalía de la CDMX, la Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Pablo Vázquez, ofrecen una conferencia de prensa sobre los avances del caso respecto al asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Ximena Guzmán, secretaria particular y José Muñoz, coordinador de asesores fueron asesinados el pasado 20 de mayo. Esta mañana la jefa de Gobierno confirmó la detención de 13 personas, entre ellas tres relacionadas directamente con el doble homicidio.

Se realizaron 11 cateos en inmuebles en la Ciudad de México, como es la alcaldía Gustavo A. Madero, y en el Estado de México, en Coacalco y Otumba.

Omar García Harfuch informa que en un trabajo de hace meses fueron detenidas 13 personas implicadas en el caso ocurrido el pasado 20 de mayo.



               
               


               

               
               

               
               
               
