Presentan actividades por la Semana de la Juventud en Lerdo

El martes 12 de agosto, la titular del Instituto Municipal de la Juventud en Lerdo, Eva Elisa Gutiérrez Soria, se reunió con líderes de instituciones y asociaciones culturales, religiosas, académicas, sociales, y de deporte para presentar las actividades que se desarrollarán durante esta semana por el Día de la Juventud.

Asimismo, agradeció la colaboración de los presentes, con quienes trabaja de la mano en beneficio del desarrollo y bienestar de las y los jóvenes lerdenses, y envió una extensa felicitación por el día de la Juventud, destacando el potencial de cada uno como agentes de cambio, y promoviendo su participación en la toma de decisiones.

Dentro de las actividades de “La Semana de la Juventud” la funcionaria compartió que este martes se desarrollarán charlas en las instituciones educativas Preparatoria Francisco Villa y CEUC, como parte del programa “Si yo pude, tú también” con la ponencia de jóvenes lerdenses reconocidos a nivel local y estatal, para inspirar a otros a luchar con determinación y entusiasmo para cumplir sus sueños.

Posteriormente, el día jueves 14 de agosto, a las 7:00 de la tarde, se realizará una noche de Cine en el ejido La Luz, en la cancha de la entrada de la comunidad, y el viernes se desarrollará el Torneo Relámpago Mujeres "Copa Juventud 2025" en la colonia 18 Julio a partir de las 7:00 de la tarde, premiando a las ganadoras a las 9:00 de la noche.

Elisa Gutiérrez agradeció la confianza que el presidente municipal depositó en ella y destacó que la instruyó para continuar dando resultados en beneficio de la población juvenil de Lerdo.