Prepárate para una noche que te haga gritar '¡y qué viva el rocanrol!'

¡La espera ha terminado! Hoy la legendaria banda mexicana El Tri, liderada por el icónico Alex Lora, se presentará en la Explanada de la Feria de Torreón para ofrecer un concierto inolvidable.

MÁS DE MEDIO SIGLO DE ROCK Y RESISTENCIA

Con más de cinco décadas en los escenarios, El Tri es mucho más que una banda de rock; es un fenómeno cultural en México. Su historia se remonta a 1968, justo cuando inició la despiadada represión hacia los jóvenes en México, cuando Alex Lora fundó "Three Souls in My Mind".

Con este nombre, se presentaron en 1971, en el Festival de Avándaro ante más de 250 mil personas. Hasta ese momento, las composiciones de Lora eran solamente en Inglés, pero fue en su tercer álbum titulado "Oye Cantinero" en 1973 cuando comenzó a componer en español para que la gente pudiera escuchar su mensaje en su propio idioma.

Con el paso de los años, y tras algunos cambios en su alineación, la banda evolucionó para en 1984 convertirse simplemente en "El Tri", como les llamaba la gente. Bajo este nombre, consolidaron su leyenda, lanzando innumerables álbumes que se han vuelto icónicos y presentando temas que son verdaderos himnos para millones de personas.

Canciones como Triste canción de amor, Pobre soñador, Niño sin amor, A.D.O., Las piedras rodantes, Oye cantinero, Metro Balderas, Parece fácil, Todo me sale mal, Nunca digas que no, Virgen morena, Cuando tú no estás, Nostalgia, Contigo me conformo, El vicioso, Perro negro, y Chavo de onda son solo algunos ejemplos de su vasto repertorio que ha trascendido generaciones.