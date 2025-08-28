Preparan ‘Toallas Terribles’ para la fotografía conmemorativa en Torreón

Los seguidores en la Comarca Lagunera de los Acereros de Pittsburgh, agitarán con gran entusiasmo el domingo a media mañana en la Plaza Mayor de Torreón, las temibles y vistosas “toallas terribles”, al tomarse la tradicional fotografía, previo al arranque de la campaña 2025 de la NFL.

En conferencia de prensa, en un céntrico restaurante de la ciudad, el grupo de los “Steelers Laguna” integrado por Jorge Dámaso, Ramón Romero, Pedro Sáenz, Rafael Saavedra, Juan Montellano, Carlos Chávez y Karla García, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, brindaron los pormenores de su evento anual.

En un evento totalmente familiar, se pide a los asistentes, que lleguen alrededor de las 10 de la mañana para su respectivo registro y lo hagan acompañado de sus familias y mascotas. Al final se pretende realizar rifas de artículos originales como jerseys, banderas y las mundialmente conocidas toallas amarillas.

Con más de 10 años de celebrarse en la región, buscan superar la marca que tiene Chihuahua de 1,300 personas, aunque con la participación de 800 personas, se cumplirá una META que ya tiene varios años de perseverancia y constancia.

“Intentamos conservar la tradición que hemos llevado a cabo, año con año, entre la gente que gusta de este hermoso deporte. Buscamos que la población que es afín a los Acereros de Pittsburgh se sume a esta fecha y que conviva de manera cien por ciento familiar”, indicó Dámaso.

El equipo seis veces ganador del Super Bowl, confirma que en La Laguna de Coahuila y Durango hay seguidores que comparten su cultura, misma que se caracteriza por la disciplina, el trabajo duro, la mentalidad de equipo y su compromiso con su comunidad.

Esta franquicia a construido un legado duradero en la National Football League (NFL), con jugadores y entrenadores legendarios que han dejado huella y, “Steelers Laguna”, está listo para ver el arranque de esta temporada cuando su equipo se enfrente a los Jets de New York, el próximo domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas.

De nueva cuenta, agradecieron al Ayuntamiento de Torreón, el apoyo y las facilidades para realizar este encuentro anual, además de invitar a los fans a que acudan a la toma de la fotografía, ya sea en familia, con amigos o de manera individual, con la playera del equipo o con los colores negro y amarillo para dejar constancia de que en la Comarca Lagunera, su gente está hecha de acero.