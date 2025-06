Preparan noche nostálgica con música disco en Torreón

La música disco volverá a provocar que el público baile sobre la pista, gracias a la presentación “Back to the Disco” que Hammer Band prepara para este próximo 4 de julio, en un bar al interior de un conocido centro comercial ubicado sobre la calzada Vasconcelos, entre Paseo del Tecnológico y Misión, al sur oriente de Torreón.

Será a partir de las 20:00 horas cuando la agrupación, fundada en 1978 y dirigida por el doctor Rafael Argüello Astorga, suba al escenario para, durante casi tres horas, interpretar más de 43 piezas clásicas de agrupaciones como Bee Gees, Earth,Wind & Fire, KC and the Sunshine Band, Olivia Newton-John, Electric Light Orchestra, Kool & the Gang, Patrick Hernández, entre otras leyendas.

El evento fue dado a conocer en rueda de prensa durante la mañana de ayer martes, encabezada por Eduardo Tabasi y Carlos Arellano, integrantes de Hammer Band, quienes explicaron la filosofía de esta presentación que contará con 10 músicos sobre el escenario y empleará a la nostalgia como principal pareja de baile.

Para ello se instalará una pista y una esfera de colores, rememorando la estética de las discotecas durante los años setenta y ochenta.

Aunque el público que comúnmente sigue a Hammer Band rebasa los 50 años de edad, los integrantes de la banda aseguraron que este evento está abierto para cualquier edad arriba de 18 años.

Sobre los boletos, estos tendrán un costo de $200 y se podrán conseguir a través del teléfono 870 147 8793.