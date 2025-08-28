Deportes Emilio Fernando Alonso Boxeo profesional Algodoneros del Unión Laguna US Open Liga MX

Preparan gran función de box en la Arena Laguna Sw de Torreón

Los protagonistas de la velada, junto a los promotores, dieron a conocer todos los pormenores durante una conferencia de prensa. (META)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

El próximo sábado por la noche, la Arena Laguna Sw de esta ciudad, albergará y vibrará con una emocionante velada boxística, misma que ha sido denominada “Puños de Fuego”.

En la pelea estelar programada a ocho rounds, el lagunero Andrés Arteaga Corona se las verá con el chiapaneco Juan “El Paisita” López. A cuatro vueltas en peso Paja, Silvia Ninozhka “Alien” Meza intercambiará metralla ante Paulina Aguilar, en la contienda de guantes rosas.

A seis asaltos en un peso pactado en los 68 kilogramos, Alejandro “Mágico” Castorena se las verá frente al oriundo de Ciudad Acuña, Coahuila, Francisco “El Toro” Esquivel.

También a seis episodios en pactada en los 64 kilos, el gomezpalatino Cristian “El Chino” Sonora enfrentará al también local Cristian “Bombas” Soriano. El duelo de gran tonelaje será el que protagonicen Cristofer “Kong” Bernal ante Frank “El de la Triple GGG” Gámez a cuatro rounds pactada en los 100 kilogramos.

Dentro de las contiendas a cuatro asaltos, sobresalen el de César Zavala Medrano ante Juan “Cubanito” Flores en la división de los Supermedios, mientras que Francisco “El Cholo” Chávez se las verá ante Brayanne “Cachorro” Aguilar en los 62 kilogramos.


La primera contienda de la velada será entre Kevin “Toreto” Machado ante Carlos Enrique Espinoza dentro de los pesos pluma a cuatro rounds.


               
               


               

               
               

               
               
               
