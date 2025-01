Prepara muestra sobre Cantinflas

De niño, el artista lagunero Eduardo Ruiz veía atento el televisor. Nunca se perdía el Cantinflas Show, la divertida serie animada del personaje creado por Mario Moreno "Cantinflas". Dice que, en ese entonces, su hermana era amiga de Eduardo Moreno, hermano del actor. Fue así como las coincidencias de la vida le permitieron dibujar por primera vez a la gran estrella del cine mexicano.

"Cuando era niño se lo mandamos. Luego Cantinflas me regresó el dibujo, porque no se quedó con él. Lo autografió y me mandó una fotografía de él: 'Para el señor Eduardo Ruiz', ahí la tengo, también la voy a exhibir. Y dije: '¿Para qué le pone señor? ¡Soy un niño!'. En la fundación también me regalaron una licencia de manejo de Cantinflas".

Si bien no conoció a Cantinflas en persona, este sí tuvo en sus manos los dibujos que Eduardo Ruiz le realizó. Por tal motivo, el artista lagunero prepara su exposición Un modelo a la medida, la cual se inaugurará el próximo lunes 27 de enero, en punto de las 19:00 horas, en el atrio principal de Plaza Cuatro Caminos. La entrada será gratuita.

Se trata de una muestra conformada por alrededor de una veintena de obras, entre las que destacan técnicas como ilustración digital, acrílico, óleo, pastel con prismacolor, tinta china, dibujo a lápiz y acuarela. Todas y cada una de ellas cuenta con la imagen de quien protagonizara cintas como El patrullero 777 (1978) o El barrendero (1982).

"Cantinflas es un ícono mundial a nivel, decía él mismo y otras personas, de Charles Chaplin. Empezó con la curiosidad y creando un personaje, cuando no era tan común hacerlo. Fue de los primeros, inventó una forma de ser y, prácticamente, se convirtió. Ya no distinguías si era Cantinflas o era don Mario. Un portento, una forma de ser del señor que, a mi juicio, siendo mexicano, chaparrito, moreno, ni siquiera bien parecido, pudo lograr todo lo que logró, hasta los niveles internacionales y mundiales".

Abrazado de una catrina, portando su traje naranja de barrendero, vistiendo como botones del Gran Hotel, recargado sobre la barra de alguna cantina, bailando sobre un escenario o con su singular y pícaro vestuario de camiseta larga, pantalones anchos, remendados y caídos, su sombrero y pañuelo rojo, Cantinflas aparece inmortalizado en las obras de Eduardo Ruiz, en una especie de homenaje perpetuo.

"Cantinflas fue una demostración de que no importa cómo seas, de que el talento, encima de todo, te puede llevar a nivel mundial. No fue famoso quince días ni tuvo sus quince minutos de fama, como dicen por ahí. Es un personaje por el que conocen a México en todo el mundo, como Pancho Villa y otros personajes icónicos".

Eduardo Ruiz compartió que el nombre de su exposición remite al libro publicado por la Fundación Mario Moreno, mismo que se deriva de la película Caballero a la medida (1954). Tal fue el legado y la importancia cultural de Cantinflas, que el actor fue inmortalizado por artistas del calibre de Rufino Tamayo (Retrato de Cantinflas, 1948, óleo) y Diego Rivera (El teatro en México, 1952-1953, mural del Teatro de los Insurgentes).

Desde 1993, Eduardo Ruiz ha tenido relación con la Fundación Mario Moreno, con quienes ha colaborado haciendo la caricatura de Cantinflas.