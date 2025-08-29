Preocupación por la voz de Yolanda Andrade tras emotivo mensaje a Thalía

Yolanda Andrade volvió a llamar la atención al felicitar a Thalía por su cumpleaños 54, pero sus palabras generaron preocupación entre sus seguidores. La conductora comentó:

“Te adoro mi amor hermosa, que cumplas muchos años más. ¿Cómo cuántos quieres?... 100, no, tú eres longeva, Dios dirá, porque tu abuelita se murió de 105, está muy cabrón. No me gustaría morir de 105, bueno no voy a vivir 105, con trabajo voy a vivir 5 años más.”

El mensaje despertó alarma porque Andrade ha enfrentado problemas de salud que afectan directamente su voz y movilidad.

Entre ellos se encuentra un aneurisma cerebral y una enfermedad degenerativa, condiciones que provocan pérdida progresiva de la capacidad de hablar y caminar.

Por ello, ha tenido que usar una pizarra para comunicarse y se ha ausentado temporalmente de la televisión.

A pesar de estas complicaciones, Yolanda ha continuado compartiendo momentos con amigos y seguidores, mientras recibe tratamientos especializados que buscan ayudarla a sobrellevar su condición, aunque sin ofrecer una cura definitiva.