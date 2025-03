Premios Óscar: Emilia Pérez pierde en Mejor Película Internacional y los memes no perdonan

La derrota de Emilia Pérez se dio a conocer mediante memes en redes sociales.

La edición 97 de los Premios Óscar sigue dando de qué hablar esta noche de domingo, primeramente, el presentador Conan O’Brien hizo un par de bromas relacionadas a los polémicos tweets de Karla Sofía Gascón, actriz protagonista de la criticada cinta "Emilia Pérez" que ha tenido un paso atropellado en la actual premiación.

Los usuarios en redes estaban furiosos por el número de nominaciones que recibió "Emilia Pérez" en los Óscar 2025, una sección en especial era "Mejor Película Internacional", pues los pronósticos señalaban que el largometraje donde también aparece Selena Gómez ganaría en dicha categoría.

No obstante, la realidad para la película fue diferente, pues perdieron dicha categoría ante "Im Still Here", la cual es originaria de Brasil, por lo que los memes de la derrota de Emilia Pérez llegaron a redes sociales en cuestión de momentos.