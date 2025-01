'Precio de los productos no cambia, pero el costo final sí': Shein

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, un portavoz de la empresa Shein explicó que el arancel del 19% impuesto por el gobierno mexicano no afectará directamente los precios de los productos en la plataforma, pero sí aumentará el costo final para el consumidor.

Este cambio se debe a la eliminación de la exención de aranceles para compras menores a 50 dólares, una modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como parte de las actualizaciones en las reglas generales de comercio exterior.

Ahora, todos los envíos, independientemente de su valor, estarán sujetos a este arancel global del 19%, que incluye impuestos de importación, IVA y otros cargos aduanales.

Contrario a lo que muchos usuarios han interpretado, el arancel no es un impuesto adicional que las empresas como Shein o Aliexpress transfieran al comprador final.

"El consumidor siempre ha sido el responsable de pagar los costos de importación. Este esquema no es nuevo, lo único que se hizo fue decir bueno ya no, no nada más va a ser de 50 dólares para arriba, ahora va a ser desde cero hasta arriba, pero en realidad esos costos de importación y de arancel, siempre han existido", dijeron representantes de la empresa.