¿Por qué vinculan a la banda Twice con las edecanes de Telcel?

El grupo femenino de K-pop TWICE regresará con su cuarto álbum de larga duración, titulado "This is For", el próximo 11 de julio, según informó su agencia, JYP Entertainment.

Este lanzamiento marca su primer álbum de estudio en casi cuatro años, desde "Formula of Love: O+T=<3" en noviembre de 2021.

Para anticipar este esperado regreso, JYP compartió un vídeo promocional donde las nueve integrantes lucen trajes azules idénticos con la palabra "Four" destacada en la parte delantera de sus faldas, elevando la expectativa entre sus fans.

MÁS INFORMACIÓN Mencionan a BTS en medio del juicio de 'Diddy' Combs

¿Cuál es la relación de la boyband de kpop con el rapero estadounidense?

¿Qué pasa con Twice y Telcel?

En México, este anuncio ha despertado comentarios curiosos entre algunos fans. La similitud entre los uniformes de TWICE y los utilizados por las edecanes de Telcel en sus campañas publicitarias ha llamado la atención. Aunque esto no guarda relación directa con el concepto del álbum, no ha pasado desapercibido para las fanáticas mexicanas, quienes lo mencionan con humor en redes sociales.

Este adelanto visual ya está aumentando la anticipación de los fanáticos del grupo por un nuevo regreso tras "STRATEGY", lanzado en diciembre de 2024.

Con años de triunfos en rankings globales, giras internacionales y una destacada presencia en el k-pop, TWICE se prepara para iniciar un emocionante nuevo capítulo en su carrera. Este renacimiento artístico promete sorprender, consolidando su legado en la música y conectando aún más con sus seguidores. Fans de todo el mundo ya están listos para acompañarlas en esta nueva etapa, que seguramente marcará un hito en su trayectoria.

MÁS INFORMACIÓN Jisoo de Blackpink es acusada de 'distorsionar la historia surcoreana' en película

También fue cuestionada sobre sus habilidades actorales en la película 'Omniscient Reader’s Viewpoint'