¿Por qué se adelantan partidos de la Jornada 9 del Clausura 2025?

La Fecha 7 del Clausura 2025 dejó al León como líder de la Clasificación General tras vencer al Atlético de San Luis y aprovechar la inesperada caída del América ante Necaxa.

Ahora, los Esmeraldas se preparan para enfrentar a Tigres en la Jornada 8, pero antes, tendrán un duelo adelantado de la Fecha 9 contra las Águilas.

El encuentro entre América y León está programado para el miércoles 19 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes. No será el único partido adelantado de la Jornada 9, ya que Atlas vs. Necaxa y Santos vs. Cruz Azul también se jugarán esta semana.

¿A qué se deben los adelantos de la Jornada 9?

Estos adelantos responden a la participación de algunos clubes en la CONCACAF Champions Cup, con el objetivo de aliviar sus calendarios antes de disputar los Octavos de Final en marzo.

Equipos como Cruz Azul y América buscan llegar a esa fase con mayor descanso y preparación.

Atlas vs. Necaxa

18 de febrero

21:10 CDMX / 22:10 ET

Estadio Jalisco

México: Televisa, TUDN, ViX

EE.UU.: TUDN, ViX Premium

América vs. León

19 de febrero

19:00 CDMX / 20:00 ET

Estadio Ciudad de los Deportes

México: Televisa, TUDN, ViX

EE.UU.: TUDN, ViX Premium

Santos vs. Cruz Azul

📅 19 de febrero

21:05 CDMX / 22:05 ET

Estadio Corona

México: Televisa, TUDN, ViX

EE.UU.: ViX Premium

El resto de los partidos de la Jornada 9 se disputará entre el 25 y 26 de febrero, con duelos destacados como Tigres vs. Juárez y Atlético de San Luis vs. Chivas.

Por otro lado, los clubes de la Liga MX en la CONCACAF Champions Cup jugarán sus partidos de Octavos de Final entre el 4 y 13 de marzo. América enfrentará a Chivas en un cruce electrizante, mientras que Pumas se medirá a Alajuelense. Tigres, Cruz Azul y Monterrey aún esperan rival.