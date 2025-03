¿Por qué Poncho de Nigris está amenazando a Adrián Marcelo?

Poncho de Nigris no quiere que le pase a él lo mismo que le pasó a la actriz Gala Montes, que su mamá Crista Montes aceptó, por dinero, una entrevista con el youtuber Adrián Marcelo, con quien Gala tiene una muy mala relación y de quien ha recibido insultos y burlas desde que ambos estuvieron en "La casa de los famosos México".

De Nigris, quien ha hecho contenido con Adrián Marcelo, le lanzó una advertencia a su paisano para que no se le vaya a ocurrir proceder igual con su madre, con quien está peleado y alejado; la señora Leticia Guajardo dijo en un video que estaba esperando el ofrecimiento de Adrián Marcelo para ganarse un buen billete, y aunque parece que lo dijo bromeando, Poncho cree que esto sí puede suceder.

"Eso no se le hace a un hijo, espero que conmigo no le juegue a esas mamadas que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien y ahí rebasas la delgada línea", se lee.

Y aunque Poncho aseguró que no era una amenaza, advirtió:

"Sobre aviso no hay engaño (y no es amenaza, es aviso)".

Poncho se lanza contra mamá de Gala Montes

Pocho reprueba totalmente que la mamá de Gala Montes haya aceptado una entrevista pagada con Adrián Marcelo, quien no sólo se ha burlado de la depresión que padeció la actriz, también lo ha hecho de su cuerpo.

"Lo que hizo la mamá de Gala Montes en dar la entrevista es lo peor que le puede hacer un padre o madre a un hijo. Es el dolor más grande en el corazón, es algo que no tiene vuelta atrás, la señora mugrosa se presto a eso por mierda y por dinero", consideró.

Para De Nigris, quien tiene una larga historia de enfrentamientos con su madre, admitió que si la relación con los padres es tóxica, lo mejor es alejarse.

"Mamás o papás así de muy lejos. Si se vale alejarte de tus padres si son tóxicos y dañan a tu familia. Y los que opinan lo contrario es porque no han vivido algo así. Por último, que tus padres se unan a tus enemigos, es como si les preguntaran si te tendrías que morir escogerías entre tú y tu hijo y preferirías que se muera tu hijo, porque después de eso se muere tu madre o padre en vida. Vendes tu alma al mal".

Poncho está peleado actualmente con su mamá porque asegura que fue ella quien ha puesto a su familia en su contra al decir que no quiere pagar los XV años de su hija mayor Ivanna.

El exintegrante de "Big Brother" y "La casa de los famosos México", explicó que no se trata de dinero, sino que no quiere que las familias se junten porque no hay una buena relación entre ellas.