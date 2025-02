¿Por qué Pedro Sola apareció con un collarín en Ventaneando? Esto se sabe sobre su salud

El querido conductor de Ventaneando, Pedro Sola, sorprendió a sus seguidores al aparecer recientemente en el programa utilizando un collarín, por lo que todos sus fanáticos se preguntan qué le pasó.

Pedrito Sola reveló que el pasado trece de enero sufrió una aparatosa caída en un centro comercial, lo que le ocasionó algunas lesiones menores. El conductor se golpeó la rodilla, el labio y se rompió un diente. A pesar del susto, Sola se mostró optimista y aseguró que se encuentra bien de salud.

A pesar de los contratiempos, Pedro Sola ha demostrado una vez más su fortaleza y su característico sentido del humor.

Con su sonrisa y su optimismo, ha logrado transmitir tranquilidad a sus seguidores y ha demostrado que los pequeños contratiempos no pueden opacar su espíritu.

Por ese motivo desató nuevamente la preocupación entre sus fanáticos al presentarse a Ventaneando con un collarín. En redes sociales rápidamente se especuló sobre una nueva caída o de un accidente, pero esto es lo que dijo el conductor.

Al aparecer con un collarín en Ventaneando y ante la preocupación de sus fans, el propio Pedrito Sola se encargó de aclarar la situación y tranquilizar a todo el público.

Durante la emisión del programa, el conductor de 78 años explicó que el uso del collarín se debe a un tratamiento que está siguiendo para controlar sus episodios de vértigo, un problema que padece desde hace más de 50 años.

Como parte de este tratamiento, el conductor acudió a una clínica especializada donde le realizaron diversas pruebas y manipulaciones en el cuello, lo que provocó molestias y la necesidad de utilizar el collarín por 24 horas.

“Está muy aparatoso, pero no. Fui a la clínica del vértigo porque sufro de esto desde hace 50 años y entonces me manipulan. Me acuestan en una cama. Te voltean. Te mueven el cuello de un lado para otro y te están checando el vértigo”, explicó.