¿Por qué no deberías tirar los rollos de cartón de papel de baño?

Uno de los objetos con el que todos, o al menos la mayoría, tenemos contacto regularmente, es el rollo de papel higiénico, el cual tras terminarse, es común que desechemos el tubo de cartón que queda de él.

Expertos recomiendan, de ser posible, no desecharlos a la basura directamente, pues aunque no parezca algo que trascienda a mayores, lo cierto es que son contaminantes potenciales.

Aunque son biodegradables, al acabar los tubos de cartón en un relleno sanitario donde hay poco oxígeno o humedad, pueden tardar más tiempo en descomponerse.

Se recomienda darle un uso ecológico y reciclable al cartón del rollo de papel higiénico, pues puede ser bastante útiles en varias áreas, especialmente en el jardín.

Y es que si posees un jardín que requiere de ciertos cuidados, los rollos de papel higiénico pueden ser un gran aliado, ya que estos pueden servir para el compostaje de tus plantas.

TAMBIÉN LEE ¿Para qué sirven las rayas que hay en las toallas de baño?

La mayoría de toallas comparten la misma característica al poseer rayas en sus extremos

¿Cómo funciona el cartón de los rollos higiénicos en tu jardín?

El cartón, del que están hechos los rollos higiénicos de papel de baño, se descompone con facilidad, lo que ayuda a que se integre carbono al compost, generando equilibrio en los residuos orgánicos ricos en nitrógeno.

El cartón de los rollos del papel higiénico también sirve para fortalecer el suelo, pues reduce considerablemente los residuos.

Otro detalle más, es que el cartón también es capaz de atraer a un mayor número de lombrices, las cuales son de gran importancia para preservar ciertos ejemplares de tu jardín, ya que estos anélidos ayudan a fortalecer la estructura del suelo, creando túneles que ayudarán a mejorar la circulación del aire y el agua, facilitando el desarrollo de las plantas.

OJO Es importante que sepas que, si vas a utilizar los rollos de cartón en tu jardín, estos no queden con ningún residuo de papel higiénico en su superficie, de lo contrario no servirán y pueden contaminar tu espacio ecológico.

TAMBIÉN LEE Todos los hoteles te regalan este artículo pero no deberías usarlo

Especialistas recomiendan no utilizar este artículo que ofrecen los hoteles

¿Qué otros usos se le puede dar a los rollos del papel higiénico?

Manualidades

Organizadores de objetos

Juguetes para mascotas como gatos o roedores

Mini altavoz para celular

Si no puedes reciclarlos, te recomendamos buscar una recolección de basura orgánica. En caso de que no tengas acceso a una, deséchalos en la basura común, pero no los mojes, ya que eso estropearía su proceso de descomposición.