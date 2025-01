¿Por qué marcas chinas de autos no son aseguradas en México?

En meses recientes, la aseguradora HDI anunció que dejaría de emitir pólizas para 22 marcas chinas de autos. Y es que si bien los vehículos han comenzado a consolidarse como una “amenaza” para la industria automotriz de Estados Unidos, las marcas siguen enfrentando retos.

El diario The New York Times reportó en diciembre pasado que automotrices chinas como BYD y otras estaban buscando lugares en México para construir fábricas y erosionar el dominio de fabricantes japoneses, estadounidenses y europeos.

Y es que si bien los fabricantes chinos no se han instalado en Estados Unidos, no tienen concesionarios ni han recibido la aprobación de reguladores para vender eso no impide que no puedan adquirirse en la frontera, más por ser vehículos eléctricos más baratos que sus competidores.

Criticados por su supuesta falta de seguridad, analistas consultados por el Times afirmaron que en los últimos años los fabricantes chinos han igualado a sus rivales en “calidad mecánica” e incluso “a menudo” superan a estos mismos en tecnología de baterías, conducción autónoma y software de entretenimiento.

Pese a todo, el portal Defensa Segura señaló que la decisión de HDI Seguros se sustentó en un “análisis exhaustivo” donde encontró tres dificultades para asegurar un vehículo chino 1) falta de refacciones originales en el mercado mexicano , 2) tiempos de espera prolongados debido a las pocas refacciones y 3) riesgos asociados al considerarse que tienen factores que incrementan la probabilidad de siniestros o de reparaciones costosas.

Además de estos factores que pueden enfrentar los vehículos de marcas chinas, en México y otros países se deprecian más rápido por la falta de estudios a largo plazo, según el Anuario Latinoamericano de Seguros, Reaseguros y de Finanzas.

En un artículo reciente para el Diario Concepción, el académico Sergio Fernández de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile señaló que las consecuencias de la falta de cobertura podrían implicar una disminución en la demanda, afectación en los precios, los distribuidores deberían ofrecer garantías más amplias y generar problemas financieros por inventarios no vendidos; mientras en el mercado de los seguros se podría generar una concentración.

En el tema, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros afirmó en noviembre pasado que el asegurar los modelos chinos es una cuestión de “libre mercado”.

Las marcas que quedaron fuera de las coberturas fueron:

ARRA

BAIC

BESTUNE

CBO

CHANA

CHANGHE

DFM

DFSK

DONGFENG

ELAM

FAW

GAC MOTOR

GEELY

JIM

JINPENG

JMC

JOYLONG

KING LONG

MAXUS

SERES

SKYWELL

ZEEKR

Las firmas chinas que siguen cubiertas por HDI Seguros:

MG Motor

CHIREY

JAC

GWM

BYD

OMODA

SEV

JETOUR