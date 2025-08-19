Este martes, la ministra presidenta Norma Piña precisó la realización de la sesión extraordinaria de este martes 19, la cual está prevista en la ley.

La ministra presidenta manifestó que se resolverán cuestiones electorales, las cuales tienen sus propios términos y mencionando el artículo 96 fracción cuarta de la Constitución prevé que el Instituto Nacional Electoral declarará la validez de la elección y remitirá sus resultados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Para que esta resuelva las impugnaciones relacionadas exclusivamente con las magistraturas de Sala Superior del Tribunal Electoral".

Norma Piña apuntó que ayer todavía ingresaron cuatro recursos de inconformidad y por esto se convocó a la sesión extraordinaria.

"Sí llegaron a la Corte otros cuatro recursos de inconformidad el día de ayer y ya se evaluaron los proyectos, ya se estudiaron y agradezco a los ministros ponentes haberlo hecho con la agilidad que tuvieron a su alcance".

¿Por qué la Suprema Corte realizó una sesión extraordinaria a días de su renovación?