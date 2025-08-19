Nacional Beatriz Gutiérrez Müller Narcotráfico INAPAM Agresiones

Elecciones Judiciales

¿Por qué la Suprema Corte realizó una sesión extraordinaria a días de su renovación?

EL SIGLO

Este martes, la ministra presidenta Norma Piña precisó la realización de la sesión extraordinaria de este martes 19, la cual está prevista en la ley.

La ministra presidenta manifestó que se resolverán cuestiones electorales, las cuales tienen sus propios términos y mencionando el artículo 96 fracción cuarta de la Constitución prevé que el Instituto Nacional Electoral declarará la validez de la elección y remitirá sus resultados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Para que esta resuelva las impugnaciones relacionadas exclusivamente con las magistraturas de Sala Superior del Tribunal Electoral".

Norma Piña apuntó que ayer todavía ingresaron cuatro recursos de inconformidad y por esto se convocó a la sesión extraordinaria. 

"Sí llegaron a la Corte otros cuatro recursos de inconformidad el día de ayer y ya se evaluaron los proyectos, ya se estudiaron y agradezco a los ministros ponentes haberlo hecho con la agilidad que tuvieron a su alcance".



¿Por qué la Suprema Corte realizó una sesión extraordinaria a días de su renovación? 
¿Por qué la Suprema Corte realizó una sesión extraordinaria a días de su renovación?

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Elecciones Judiciales SCJN

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Por qué la Suprema Corte realizó una sesión extraordinaria a días de su renovación?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407636

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx