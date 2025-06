¿Por qué la gente no participó en las elecciones 2025? Esto explica un académico de La Laguna

Lerins Varela Castro, sociólogo y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UA de C Unidad Laguna, consideró que el hecho de que más del 50 por ciento de las personas duranguenses inscritas en la Lista Nominal no hayan salido a votar en el Proceso Electoral Local 2025, no es por apatía, sino porque están cansadas y no están de acuerdo con el sistema político mexicano, que ya está agotado.

“Y por lo tanto, pues ellos quisieran que hubiera un esquema diferente. Por lo regular, todos los partidos y todas las candidatas y candidatos, ofrecen prácticamente lo mismo, un tema de esto es ¿quién puede tener la credibilidad’?, porque lo que ha cansado o desgastado a la gente es que se les ofrecen siempre alternativas de solución que nunca llegan y a pesar de eso, en muchos municipios la gente sigue votando por lo mismo, o por el mismo partido político o por la misma persona”, apuntó.

¿Es normal que la gente no vaya a votar?

Comentó que por ese motivo, la gente se empieza a retirar de los procesos electorales, a tal grado que en el caso particular de municipios como Gómez Palacio, se han celebrado elecciones con menos del 30% de participación ciudadana.

“Eso es algo delicado porque, ¿qué le puedes ofrecer a una ciudadanía que ya tiene un agotamiento, no es apatía, simplemente ellos consideran que este esquema no le va a resolver la problemática y por el otro lado, pues lo que faltan son liderazgos, no hay liderazgos que estén en una credibilidad, que la gente vea que pueda participar y que los saquen de sus casas, no es el partido en sí, sino son los liderazgos que puedan construirse de hombres y mujeres que puedan atraer la participación”, expuso.

Varela Castro, añadió que el porcentaje de participación ciudadana de las elecciones que se vivieron el domingo primero de junio no es de preocupación si se considera que Durango es un estado que se caracteriza por la poca asistencia a las urnas y por un abstencionismo, por lo regular de más del 50 por ciento.

Con el 96.15% de las actas capturadas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2025, reportó a las 16:00 horas de este lunes una participación ciudadana del 44.68% en la entidad, con 2 mil 575 actas capturadas, de un total de 2 mil 678.