¿Por qué India y Pakistán están en conflicto?

El actual conflicto que estremece a la India y Pakistán se remonta a la decisión del entonces Imperio Británico de dividir el subcontinente indio en dos países a partir de 1947.

Para contextualizar, como relata el político indio Shashi Tharoor en su libro Inglorious Empire: What the British did to India, los empresarios ingleses formaron la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1600 comenzando el proceso para subyugar la India bajo su dominio.

Primero establecieron puestos comerciales y luego a partir de 1615 se les permitió comerciar y establecer factorías, casi un siglo y medio más tarde los británicos comenzaron a guerrear con los gobernantes indios y los franceses que también habían intentado establecerse en el subcontinente.

Aprovechando el colapso del Imperio Mogol y el surgimiento de principiados guerreros que contendían por su autoridad, a lo largo del siglo XVIII, los británicos fueron conquistando amplios territorios de lo que hoy son India, Pakistán, Myanmar y Bangladesh. Estando primero bajo el control de la Compañía y finalmente bajo el gobierno del corona.

Poco se habla de este periodo de explotación y división, estudios académicos incluso señalan que políticas británicas entre 1880 y 1920 cobraron la vida de 100 millones de indios. Pasando la expectativa de vida de 26.7 años de edad a solo 21.9 años.

Cuando finalmente se alcanzó la independencia, la colonia se había dividido por la estrategia británica aplicada a lo largo de su dominio entre musulmanes y no musulmanes, al tiempo que se formaba una atmósfera de nacionalismo religioso y sentimientos comunitarios agresivos .

A consecuencia de las tensiones se formaron comités que establecieron las divisiones, teniendo a Pakistán como un país con mayoría musulmana y a la India como uno de mayoría hindú.

El centro de pensamiento Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) señala que la Partición otorgó a regiones diversas de la India como Cachemira y Jammu la oportunidad de elegir a cuál país acceder.

El gobernante de Cachemira primero buscó la independencia, pero terminó por aceptar unirse a la India a cambio de ayuda contra pastores pakistaníes invasores, esto desató la primera guerra entre los dos nacientes países entre 1947 y 1948.

En 1949 el Acuerdo de Cachemira terminó temporalmente con la violencia en la región de Jammu-Cachemira al establecer una línea de cese al fuego supervisada por miembros de las Naciones Unidas.

Sin embargo las tensiones volvieron a estallar esta vez en 1965 que fue una guerra total y luego en 1971 tuvieron un breve conflicto sobre Pakistán Oriental, con fuerzas indias ayudando a que obtuviera su independencia el territorio hoy conocido como Bangladés.

El CFR señaló que en 1972 ambos países intentaron llegar a un acuerdo al dividir Cachemira, pero dos años más tarde esto fracasó cuando la India probó su primer arma nuclear, desencadenando una carrera armamentista con Pakistán obteniendo su propio armamento dos décadas más tarde.

En los siguientes años a 1974 han tenido conflictos breves, estableciendo un cese al fuego desde 2003, aunque este se ha visto roto con disparos cruzados en la conflictiva frontera.

El periodo más grave desde el siglo pasado ha sido la década reciente, se viene presentando desde 2016 y 2018 cuando aumentaron las escaramuzas en la frontera, hubo decenas de muertos y luego se logró un breve cese al fuego hasta que en febrero de 2019 un grupo militante atacó a un convoy de fuerzas paramilitares indias en Cachemira, muriendo al menos 40 soldados.

Esto provocó una respuesta armada donde se utilizaron hasta aviones. Luego le siguió una agresiva represión en la Cachemira india donde se le retiró su estatus especial, pasando a estar en aislamiento , sin servicios de internet y telefonía y miles de personas fueron detenidas.

Militantes de Cachemira atacaron a turistas indios en abril pasado matando a 25 personas, por esto India culpó a Pakistán, lo que en respuesta el gobierno negó. Mientras tanto ningún grupo se ha declarado oficialmente responsable.