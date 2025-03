¿Por qué Gerardo Ortiz mencionó a Alejandro Fernández en el juicio contra Ángel del Villar??

Gerardo Ortiz, quien se declaró culpable de conspiración para violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin), relató que en 2018 recibió una advertencia formal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Rentas Internas (IRS).

En la advertencia se le instó a evitar participar en conciertos organizados por Jesús Pérez Alvear, conocido como “Chucho” Pérez, un promotor musical sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a sus estrechos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El músico aseguró que, después de recibir la carta oficial de sanción, decidió cancelar su participación en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, programada para el 28 de abril de 2018. Sin embargo, relató que su entonces representante en la disquera DEL Records, Ángel del Villar, le insistió en continuar con el evento, justificando que otros artistas también habían recibido notificaciones del gobierno de Estados Unidos.

¿Por qué mencionó a Alejandro Fernández?

“Del Villar me dijo que no me preocupara porque todos habían recibido la misma carta, que incluso Alejandro Fernández”, declaró Ortiz ante el jurado.

El cantante agregó: “Obviamente que tengo respeto a los grandes artistas y, al decir que todos habían recibido la carta, para mí se minimizó el problema. Dije: ‘si todos van a ir, por qué yo no voy a ir’”.

Hasta ahora, no hay señales de que Alejandro Fernández esté siendo investigado ni haya sido citado por las autoridades. Su nombre fue mencionado exclusivamente como una referencia dentro del argumento utilizado para justificar la participación de Ortiz en el concierto.

El cantante expresó su preocupación al productor Ángel del Villar tras recibir una carta del gobierno, temeroso por su contenido. Aunque inicialmente dudó en asistir al concierto, Del Villar lo persuadió de seguir adelante. La Fiscalía indicó que el proceso penal de Ortiz está sellado en California, y su sentencia será dictada por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong.