¿Por qué fue detenido el hijo menor de Paulina Rubio en el aeropuerto?

Viajar solo siendo menor de edad puede convertirse en una experiencia complicada, incluso si existe un permiso legal. Así lo vivió Andrea Nicolás, hijo menor de Paulina Rubio y del empresario español Nicolás Vallejo-Nágera “Colate”, quien fue retenido temporalmente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al llegar desde Miami.

El adolescente viajaba para participar en un campamento de verano, pero su ingreso al país europeo se detuvo cuando las autoridades migratorias decidieron verificar su identidad, nacionalidad y documentación de viajes. Según reportó el programa Ventaneando, la situación generó momentos de tensión para el menor, que tuvo que responder a varias preguntas antes de continuar con su itinerario.

La custodia en disputa

Este episodio ocurre en medio de una prolongada batalla legal entre Paulina Rubio y Colate por la custodia del joven. De acuerdo con resoluciones judiciales en Estados Unidos, el padre obtuvo la custodia temporal de Andrea Nicolás durante las vacaciones de verano, lo que incluía su traslado a España. Sin embargo, pese a existir este acuerdo, la documentación presentada al llegar a Madrid habría despertado dudas en los oficiales de migración.

Las autoridades buscaron confirmar datos clave como el parentesco con la cantante, el motivo de sus viajes y la vigencia de sus permisos, lo que prolongó su estancia en la zona de control fronterizo. La periodista Rosario Murrieta explicó que el menor vivió “una situación verdaderamente estresante” mientras se realizaban las verificaciones.

Las versiones de los padres

Por un lado, Colate se mostró satisfecho con el fallo judicial que le otorgó la custodia vacacional, asegurando que estaba feliz de recibir a su hijo en España. Por el otro, Paulina Rubio ha señalado públicamente su preocupación, afirmando que desde el 5 de junio su hijo está “privado de su libertad” y sugiriendo que podría estar siendo manipulado emocionalmente.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si Andrea Nicolás logró incorporarse al campamento de verano programado. Lo que sí está claro es que este incidente vuelve a poner en el centro de atención el complejo conflicto legal y familiar que enfrentan la cantante mexicana y su expareja.