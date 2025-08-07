Espectáculos Wendy Guevara Chespirito La Casa de los Famosos 2025 La Casa de los Famosos México PELICULAS

Paulina Rubio

¿Por qué fue detenido el hijo menor de Paulina Rubio en el aeropuerto?

Un viaje de vacaciones terminó en un momento de tensión para el hijo de la cantante.

Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, fue retenido en el aeropuerto de Madrid/ Especial

Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, fue retenido en el aeropuerto de Madrid/ Especial

NEYEN AVILA

Viajar solo siendo menor de edad puede convertirse en una experiencia complicada, incluso si existe un permiso legal. Así lo vivió Andrea Nicolás, hijo menor de Paulina Rubio y del empresario español Nicolás Vallejo-Nágera “Colate”, quien fue retenido temporalmente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al llegar desde Miami.

El adolescente viajaba para participar en un campamento de verano, pero su ingreso al país europeo se detuvo cuando las autoridades migratorias decidieron verificar su identidad, nacionalidad y documentación de viajes. Según reportó el programa Ventaneando, la situación generó momentos de tensión para el menor, que tuvo que responder a varias preguntas antes de continuar con su itinerario.

La custodia en disputa

Este episodio ocurre en medio de una prolongada batalla legal entre Paulina Rubio y Colate por la custodia del joven. De acuerdo con resoluciones judiciales en Estados Unidos, el padre obtuvo la custodia temporal de Andrea Nicolás durante las vacaciones de verano, lo que incluía su traslado a España. Sin embargo, pese a existir este acuerdo, la documentación presentada al llegar a Madrid habría despertado dudas en los oficiales de migración.

Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/paulina-rubio-es-criticada-tras-olvidar-en-vivo-la-letra-de-su-mayor-exito.html


Las autoridades buscaron confirmar datos clave como el parentesco con la cantante, el motivo de sus viajes y la vigencia de sus permisos, lo que prolongó su estancia en la zona de control fronterizo. La periodista Rosario Murrieta explicó que el menor vivió “una situación verdaderamente estresante” mientras se realizaban las verificaciones.



Las versiones de los padres


Por un lado, Colate se mostró satisfecho con el fallo judicial que le otorgó la custodia vacacional, asegurando que estaba feliz de recibir a su hijo en España. Por el otro, Paulina Rubio ha señalado públicamente su preocupación, afirmando que desde el 5 de junio su hijo está “privado de su libertad” y sugiriendo que podría estar siendo manipulado emocionalmente.


Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/paulina-rubio-ofrece-concierto-en-estadio-casi-vacio-de-costa-rica.html


Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si Andrea Nicolás logró incorporarse al campamento de verano programado. Lo que sí está claro es que este incidente vuelve a poner en el centro de atención el complejo conflicto legal y familiar que enfrentan la cantante mexicana y su expareja.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: viajes Paulina Rubio custodia infantil

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, fue retenido en el aeropuerto de Madrid/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404753

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx