¿Por qué excluyeron a León y no a Pachuca del Mundial de Clubes?

León y James Rodríguez se quedaron sin su participación en el Mundial de Clubes, ¿Por qué la Fiera y no los Tuzos?

Tristes noticias para los aficionados de León se hicieron presentes este viernes 21 de marzo, pues a través de un comunicado de la FIFA se dio a conocer que la Fiera no participará en el Mundial de Clubes de este año, esto por compartir propiedad con el Pachuca, una situación que está prohibida en dicha competencia.

Pues existe una regla donde si dos clubes pertenecen al mismo dueño, uno de los dos no tendrá participación en la competencia, el caso llegó hasta la Comisión de Apelación de la FIFA, quienes decidieron dejar afuera a la Fiera y posteriormente anunciarán al club que reemplace a León.

¿Por qué León y no Pachuca?

En el comunicado señalan que tanto Pachuca como León incumplieron con el reglamento, no obstante, el mayor organismo excluyó a León en base al Artículo 10 en su apartado 1 del Reglamento del Mundial de Clubes, el cual señala que la palabra final sobre quién se va y quién se queda la tiene la FIFA.

"Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apdo. 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición".

No obstante, esto no específica concretamente porqué la FIFA escogió a los Tuzos y no a la Fiera, pero si se basan por clasificaciones, Pachuca está mejor posicionado que León en el ranking del Mundial de Clubes, así como en el listado de la Concacaf con 1222 puntos, mientras que los "Panzas Verdes" tienen 1209, asimismo, son situaciones que tienen que esclarecer.

¿James Rodríguez podrá jugar en Pachuca?

Una de las reglas de este Mundial de Clubes es que cualquier equipo se podrá reforzar con máximo 6 jugadores de otros clubes, por lo que la llegada de James Rodríguez a Pachuca podría ser una realidad, pero no para el presidente de León, pues adelantó que no es algo viable.