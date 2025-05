¿Por qué en México no se celebra el 5 de mayo y en Estados Unidos sí?

De nueva cuenta llegó el 5 de mayo y, más allá de que los mexicanos busquen celebrarlo, salta entre muchos la pregunta sobre por qué esta fecha suele festejarse más en Estados Unidos que en nuestro propio país.

Y es que a lo largo de los años, el 5 de mayo se ha convertido incluso en una especie de 'meme', debido a que muchos desconocen qué es lo que se festeja y por qué el país extranjero lo celebra más que México, pues este día ni siquiera se considera feriado como tal para los trabajadores a comparación de como lo fue el reciente Día del Trabajo.

Oficialmente, el 5 de mayo se conmemora la batalla de Puebla, donde el ejército mexicano se impuso ante la invasión del imperio francés, ocurrida en 1862.

Pero, si ocurrió en Puebla, estado que se ubica en México, ¿por qué esta fecha conmemorativa se celebra con mayor intensidad en Estados Unidos?

¿Por qué la Batalla de Puebla se celebra en Estados Unidos?

Aunque no existe una explicación concreta que justifique la gran fiesta que se celebra en el país vecino por la conmemoración de la Batalla de Puebla, registros históricos señalan que pudo deberse a que, cinco años después de lo ocurrido en 1862, un grupo de mexicanos que vivían en Texas, realizaron un festejo para celebrar dicho evento. A partir de ese momento aquello se estableció como una tradición.

Otra posible explicación es que en el año de 1930, el consulado mexicano celebró en Los Ángeles la conmemoración a la Batalla de Puebla, en una fiesta que convocó tanto a residentes como migrantes mexicanos. Esta tradición se replicó con los años en otros consulados del país extranjero hasta llegar a la Casa Blanca.

En los años 80, la traición se popularizó con mayor fuerza gracias a la Cerveza Corona y el consumo de esta bebida.

Actualmente, el cinco de mayo es una gran fiesta que se celebra en Estados Unidos con diversos eventos que incluyen presentaciones musicales y escénicas, comida y mucha bebida también.

La explicación de por qué no se celebra en México como en Estados Unidos no es tan compleja, pues se reduce a que fue un hecho 'más regional' correspondiente al estado de Puebla y también, porque su impacto no fue tan grande como el de otros eventos históricos y desicivos para México.