¿Por qué Elon Musk, dueño de X, demandará a Apple?

El empresario y magnate tecnológico Elon Musk ha anunciado que planea iniciar acciones legales contra Apple, argumentando que la compañía de Cupertino estaría incurriendo en prácticas que limitan la competencia en el mercado de aplicaciones móviles. Según Musk, la decisión de no incluir a X —su red social— ni a Grok —su chatbot de inteligencia artificial— entre las aplicaciones “imprescindibles” de la App Store constituye una violación a las leyes antimonopolio.

La disputa se originó tras una publicación de Elon Musk en su propia plataforma, donde cuestionó abiertamente a Apple por ignorar el éxito de sus productos. El empresario señaló que X ocupa el primer lugar mundial como aplicación de noticias y Grok el quinto puesto general, pero que aun así fueron excluidas de la sección de recomendaciones más visibles de la tienda digital.

Acusaciones de favoritismo hacia OpenAI

En sus declaraciones, Elon Musk sugirió que Apple estaría favoreciendo a OpenAI, empresa con la que mantiene acuerdos estratégicos, impidiendo que otras compañías de inteligencia artificial alcancen el primer puesto en descargas. “Es imposible competir en igualdad de condiciones si Apple decide quién puede crecer y quién no”, expresó Musk, adelantando que xAI —su empresa de IA— liderará la demanda.

La compañía dirigida por Tim Cook no ha emitido comentarios sobre la acusación, aunque no es la primera vez que Apple enfrenta señalamientos similares. En el pasado, ha recibido multas millonarias en la Unión Europea por impedir que desarrolladores informen a los usuarios sobre alternativas de pago más económicas fuera de la App Store.

El magnate planea demandar por prácticas anticompetitivas/ Especial

Antecedentes de conflictos legales

Los problemas de Apple con la justicia no se limitan a esta denuncia. Recientemente, un juez federal en Estados Unidos determinó que la empresa violó una orden judicial en un caso de competencia desleal iniciado por Epic Games, creadores de Fortnite. Además, en 2024, la UE impuso una sanción de 500 millones de euros por restringir opciones de compra a consumidores, y casi 2.000 millones de dólares por favorecer a Apple Music frente a rivales como Spotify.

Actualmente, la App Store está liderada por TikTok, Tinder, Duolingo, YouTube y Bumble, con ChatGPT de OpenAI en el séptimo lugar. Para Elon Musk, esta lista es una prueba de que la visibilidad no depende únicamente del éxito o popularidad de las apps, sino también de decisiones corporativas que, según él, pueden distorsionar la competencia.