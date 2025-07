¿Por qué Dalilah Polanco y Eugenio Derbez terminaron?

Este 14 de julio se confirmó que Dalilah Polanco será la séptima habitante de La Casa de los Famosos México 2025. La noticia no sorprendió a muchos, pues su participación ya había sido filtrada por algunos influencers y periodistas días antes.

Como era de esperarse, el anuncio despertó el interés del público por conocer más sobre la actriz. Aunque Polanco no suele estar envuelta en polémicas, en el pasado dio de qué hablar por su relación con Eugenio Derbez.

Ambos se conocieron durante las grabaciones de La Familia P. Luche y comenzaron a salir en 2004. Su romance duró dos años y terminó en 2006, en medio de rumores de infidelidad, luego de que circularan fotografías del comediante besando a Alessandra Rosaldo, hoy su esposa.

Dalilah confiesa que su relación con Derbez fue complicada

“Estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra. En el momento que estuve con él nunca lo vi feliz al 100. Dios quiera que hoy sea feliz al 100”, indicó Dalilah hace unos años.

Si bien Eugenio Derbez nunca ha profundizado en el tema, en su momento negó haberle sido infiel a Dalilah Polanco. Por su parte, Alessandra Rosaldo aclaró años después que, aunque conoció al comediante mientras él aún mantenía una relación con Polanco, esperó a que esta concluyera oficialmente antes de comenzar un romance con él.

Actualmente, Dalilah Polanco y Eugenio Derbez no tienen relación alguna. Aunque no terminaron mal, la actriz ha declarado que él ya no tiene relevancia en su vida y que está cansada de que le sigan preguntando por una relación del pasado. Polanco incluso mencionó que con otros ex aún convive, pero con Derbez no mantiene contacto. Su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025 ha despertado curiosidad sobre si revelará detalles de ese antiguo romance.