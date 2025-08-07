Por nuevo ciclo escolar, el 18 de agosto inicia incorporación de figuras educativas en Coahuila

A partir del próximo 18 de agosto comenzarán a incorporarse diversas figuras educativas de Coahuila a sus centros de trabajo para organizar el trabajo previo de la Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE) que se realizará del 25 al 29 de dicho mes.

Las orientaciones, según la SEP federal, abordarán la lectura de la realidad, las actividades del inicio del ciclo escolar 2025-2026 así como el Proceso de mejora continua.

De acuerdo a la programación de la Secretaría de Educación (Sedu) de Coahuila, el 18 de agosto regresará a sus actividades el personal de Jefaturas y Supervisión mientras que el 19 hará lo propio el personal directivo.

Del 18 al 22 de agosto, se llevará a cabo una reunión regional con jefes de sector y supervisores así como diversas reuniones de organización de la fase intensiva del CTE; en estas últimas participarán directores, jefes de sector y Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP’s).

El 22 de agosto se reincorporará el el personal docente y el 29 de agosto se trabajará en contenidos de los proyectos de Impulso Educativo en los que participará cada institución educativa. El primero de septiembre del año en curso arrancará oficialmente el nuevo ciclo escolar.

A nivel nacional, la SEP dio a conocer que a lo largo del periodo lectivo, habrá estrategias permanentes relacionadas con vida saludable, prevención de adicciones y beca universal de educación básica “Rita Cetina” para brindar apoyo económico a estudiantes menores de edad inscritos en escuelas públicas de nivel secundaria.

Además, el 8 de septiembre se desarrollará una Jornada de Concientización sobre la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil. El objetivo de esta actividad es promover una cultura de cuidado, prevención y notificación del abuso sexual y otras formas de violencia infantil en las escuelas de nivel básico, mediante actividades culturales, formativas y participativas que involucren a niñas, niños y adolescentes, docentes, familias y comunidad escolar. El fin de clases se estableció el miércoles 15 de julio de 2026.