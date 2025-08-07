Coahuila AHMSA Gobierno de Coahuila Educación SALUD Coahuila

EDUCACIÓN BÁSICA

Por nuevo ciclo escolar, el 18 de agosto inicia incorporación de figuras educativas en Coahuila

Abordarán las actividades del inicio del ciclo escolar 2025-2026

Por nuevo ciclo escolar, el 18 de agosto inicia incorporación de figuras educativas en Coahuila

Por nuevo ciclo escolar, el 18 de agosto inicia incorporación de figuras educativas en Coahuila

ANGÉLICA SANDOVAL

A partir del próximo 18 de agosto comenzarán a incorporarse diversas figuras educativas de Coahuila a sus centros de trabajo para organizar el trabajo previo de la Fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE) que se realizará del 25 al 29 de dicho mes.

Las orientaciones, según la SEP federal, abordarán la lectura de la realidad, las actividades del inicio del ciclo escolar 2025-2026 así como el Proceso de mejora continua.

De acuerdo a la programación de la Secretaría de Educación (Sedu) de Coahuila, el 18 de agosto regresará a sus actividades el personal de Jefaturas y Supervisión mientras que el 19 hará lo propio el personal directivo.

Del 18 al 22 de agosto, se llevará a cabo una reunión regional con jefes de sector y supervisores así como diversas reuniones de organización de la fase intensiva del CTE; en estas últimas participarán directores, jefes de sector y Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP’s).

El 22 de agosto se reincorporará el el personal docente y el 29 de agosto se trabajará en contenidos de los proyectos de Impulso Educativo en los que participará cada institución educativa. El primero de septiembre del año en curso arrancará oficialmente el nuevo ciclo escolar.


A nivel nacional, la SEP dio a conocer que a lo largo del periodo lectivo, habrá estrategias permanentes relacionadas con vida saludable, prevención de adicciones y beca universal de educación básica “Rita Cetina” para brindar apoyo económico a estudiantes menores de edad inscritos en escuelas públicas de nivel secundaria.


Además, el 8 de septiembre se desarrollará una Jornada de Concientización sobre la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil. El objetivo de esta actividad es promover una cultura de cuidado, prevención y notificación del abuso sexual y otras formas de violencia infantil en las escuelas de nivel básico, mediante actividades culturales, formativas y participativas que involucren a niñas, niños y adolescentes, docentes, familias y comunidad escolar. El fin de clases se estableció el miércoles 15 de julio de 2026.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: educación básica Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Por nuevo ciclo escolar, el 18 de agosto inicia incorporación de figuras educativas en Coahuila


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404758

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx