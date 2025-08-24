Durango

Clima en Durango

Por lluvias en Durango, autoridades reportan solo incidentes menores

Se registraron encharcamientos en varias zonas debido a la acumulación de basura

(EL SIGLO DE DURANGO)

(EL SIGLO DE DURANGO)

DENICE RAMÍREZ | EL SIGLO DE DURANGO

Las lluvias registradas en la ciudad de Durango este 24 de agosto fueron provocadas por el monzón mexicano y las ondas tropicales 24 y 25, de acuerdo con el reporte de la Dirección Municipal de Protección Civil.

Como resultado, se reportaron encharcamientos temporales en 38 colonias, principalmente ocasionados por la acumulación de basura en las calles.

Se recibieron 42 llamadas al número de emergencias relacionadas con las lluvias, entre ellas el reporte de una persona atrapada y un vehículo varado en el fraccionamiento San Juan.

A pesar de los incidentes, las autoridades municipales informaron que únicamente se presentaron afectaciones menores durante el fin de semana.

Los principales daños fueron encharcamientos severos, aunque momentáneos, causados por la obstrucción de rejillas y drenajes debido a los residuos en la vía pública.


Personal de bomberos, policía, servicios públicos y otras dependencias municipales trabajaron en el desazolve de rejillas, el retiro de basura acumulada en las calles y el apoyo a la ciudadanía que lo requirió.


COLECTORES Y CÁRCAMOS


siglonet-230019


En lo que respecta a los colectores pluviales y cárcamos de bombeo de la ciudad, se reportó que funcionaron de manera adecuada durante la lluvia.


La Policía Municipal mantuvo vigilancia constante y brindó apoyo a las familias afectadas. Por su parte, el personal de Ingeniería Vial, junto con sus cuadrillas, supervisó la sincronización de semáforos y el reemplazo de fases para garantizar su correcto funcionamiento.


Mientras continúen las lluvias, las dependencias municipales seguirán realizando recorridos en las principales avenidas, exhortando a los conductores a respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes.


LLAMADO DE EMERGENCIAS


La Dirección Municipal de Protección Civil también hace el llamado a la población para fomentar el uso responsable de la línea de emergencias 911.


Subrayó la importancia de realizar reportes de manera oportuna y directa, especialmente en casos que involucren a adultos mayores o personas en situación vulnerable que vivan solas, a fin de garantizar una atención inmediata.


También se aclaró que compartir videos o reportes en redes sociales no sustituye la atención oficial, ya que una llamada rápida al 911 puede prevenir mayores riesgos y salvar vidas.


Finalmente, se informó que se mantiene un monitoreo permanente del estado del tiempo para actuar ante cualquier eventualidad.


elsiglo.mx