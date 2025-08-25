Torreón Torreón Ayuntamiento de Torreón CANACINTRA UAdeC Clima en La Laguna

Por licitar tecnificación de riego

FABIOLA P. CANEDO

En este mes se llevará a cabo el proceso de licitación para la tecnificación del riego en el Distrito 017 de la Región Lagunera, que abarca los estados de Coahuila y Durango, como parte del proyecto Agua Saludable para La Laguna.

Esta iniciativa forma parte del Programa Nacional de Tecnificación del Campo, impulsado por el Gobierno de México a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y representa un paso decisivo hacia la sustentabilidad hídrica en una de las zonas más afectadas por la sobreexplotación de acuíferos.

El programa, denominado México se Tecnifica, contempla la intervención de más de 200 mil hectáreas de cultivos en todo el país, con el objetivo de producir más alimentos utilizando menos agua. Según el director general de Conagua, Efraín Morales López, esta estrategia permitirá recuperar aproximadamente 2 mil 800 millones de metros cúbicos de agua, volumen equivalente a tres veces el suministro anual de la Ciudad de México.

La inversión total proyectada para este esfuerzo nacional supera los 63 mil millones de pesos a lo largo del sexenio, con un arranque en 2025 que ya contempla más de 6 mil 700 millones de pesos.


               
               


               

               
               

               
               
               
