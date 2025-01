Por falta de pago, personal sindicalizado para labores en Unidad Deportiva de Torreón

Trabajadores del Sindicato Único de Jardineros de la Unidad Deportiva de Torreón iniciaron esta mañana un paro de labores debido a que desde hace dos semanas no les han pagado su sueldo y tampoco les han entregado su ahorro, comprendido por el periodo de junio a diciembre de 2024.

Alejandro Villegas López, uno de los afectados, dijo que el argumento que les dan es que ha habido poca afluencia de usuarios, impactando en los ingresos del recinto. “Ahorita estamos haciendo este pequeño paro de labores para ver qué nos pueden solucionar, pedimos hablar con el presidente del Patronato o si nos puede hacer el favor de venir presidencia o el alcalde Román Cepeda”, comentó.

Durante la protesta, se informó que son 42 trabajadores los afectados y que desde hace cuatro semanas comenzó la problemática, con el desfase del pago del salario, además de que se los entregan en partes.

“Eso es lo único que pedimos, que nos paguen y nos paguen a tiempo, el día que nos deben de dar nuestro dinero porque es el sustento que nosotros llevamos a nuestra casa, nosotros podemos llegar y decirle a nuestros hijos: ‘espérate porque ahora no me pagaron’, pues no. Los que teníamos ahorritos de ahí estábamos agarrando pero el ahorita ya se acabó”, comentó una trabajadora.

El paro de labores comenzó en punto de las 8 de la mañana y el grupo de inconformes dijo que la suspensión temporal de sus actividades será hasta que les den una respuesta positiva.