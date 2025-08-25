Por esto no deberías lavar trastes o bañarte durante una tormenta eléctrica

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se esperaban Chubascos con lluvias puntuales fuertes, incluso habían informado que las lluvias podían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Aunque la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es inferior a una entre un millón cada año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) advierten que ciertos factores pueden aumentar significativamente el riesgo durante una tormenta eléctrica.

Por esta razón, las autoridades recomiendan seguir una serie de medidas de precaución para reducir el riesgo durante una tormenta eléctrica. A continuación, se presentan algunas recomendaciones clave que pueden ayudar a proteger tu seguridad y la de quienes te rodean en estas situaciones climáticas peligrosas.

Lo que no deberías hacer durante una tormenta eléctrica

Evitar el contacto con el agua

Durante una tormenta eléctrica, es fundamental no bañarse ni ducharse. El agua puede actuar como conductor, y los rayos pueden viajar a través de las tuberías metálicas, aumentando el riesgo de una descarga. Por la misma razón, se recomienda no lavar los trastes ni la ropa durante la tormenta, ya que estas actividades también implican contacto con agua.

No acostarse en el suelo ni apoyarse en paredes

En caso de encontrarse al aire libre durante una tormenta, nunca se debe acostar en el suelo. En su lugar, es preferible adoptar una posición en cuclillas, con los pies juntos, la cabeza baja y las manos cubriendo las orejas. Esto reduce el contacto con el suelo y minimiza la exposición.

Asimismo, es importante evitar apoyarse en paredes de concreto, ya que los rayos pueden desplazarse a través de cables eléctricos y estructuras metálicas incrustadas en muros y pisos.

Evitar el uso de equipos electrónicos

Durante una tormenta eléctrica, los expertos recomiendan no utilizar aparatos electrónicos como computadoras, laptops, consolas de videojuegos, estufas, lavadoras o secadoras, especialmente si están conectados a la red eléctrica. Los rayos pueden propagarse a través del cableado eléctrico y de los sistemas de antena o recepción de radio y televisión, lo que representa un riesgo considerable de descarga.