Por escurrimientos de presa Peña del Águila, piden a pobladores retirar vehículos o ganado de márgenes de ríos

Sin representar un riesgo, inició el derrame en la presa Peña del Águila hacia el río La Sauceda, no obstante, aún cuando no representa un peligro grave, es importante que los habitantes de las poblaciones, estén informados de esta situación y puedan alejar al ganado y las aves de corral de los márgenes del río.

Arturo Galindo Cabada, coordinador Estatal de Protección Civil informó que derivado de las fuertes precipitaciones que se presentaron, la presa incrementó del 75 al 100 por ciento en menos de 24 horas.

“Esto provocó que en este momento la presa esté llena y esté vertiendo ya, alrededor de 50 metros por segundo y estamos tomando algunas acciones como avisarle a las comunidades aguas abajo para que tomen las precauciones. Todavía no representa un riesgo de consideración, sin embargo, desde luego es importante que la población esté enterada y que en caso de que tengan algún vehículo en el cauce del arroyo, algún animal, ganado, lo puedan retirar, para evitar daños a su patrimonio”, manifestó.

Ante ello, dijo que se trabaja de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua, la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Durango y con todas las dependencias que integran el Consejo Estatal de Protección Civil para continuar con el monitoreo de presas, realizar acciones preventivas y tomar medidas extraordinarias en caso de que se requiera.

“Se estuvieron realizando ya algunos trabajos en las semanas anteriores para reforzar sobre todo algunos bordos que habían sido debilitados y sobreelevar algunos otros, limpiar parte del cauce también del río La Sauceda y vamos a estar en alerta , estamos monitoreando de manera permanente este cauce y el resto de las presas”, estableció.

Y es que, dijo que no es el único caso, ya que también las otras presas de la entidad están teniendo escurrimientos importantes, por las lluvias que hubo en días pasados, en buena parte de la entidad.

“En el caso también de la presa Santa Elena que también prácticamente ya está casi llena, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Súchil está haciendo los recorridos pertinentes y los alertamientos también a las poblaciones aguas abajo para que estén atentos a este tema”, complementó.