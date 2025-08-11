Por Día del Gato, anuncian campaña de esterilización a bajo costo en Torreón

En el marco del Día Internacional del Gato, que se conmemora cada 8 de agosto, el Centro de Control Canino Municipal de Torreón anunció una campaña especial de esterilización felina a bajo costo que se programó del 11 al 15 de este mes con el fin de promover la tenencia responsable y disminuir el abandono de estos animales.

El costo del procedimiento tiene un costo de 150 pesos por gato y se realizará en las instalaciones de la dependencia ubicadas en Agustín Espinoza número 137 en la carretera Santa Fe.

El director de Salud Pública en el municipio, José Manuel Riveroll Duarte destacó la importancia de este tipo de acciones para el cuidado y control de la población felina. Mencionó que esta campaña busca no solo ofrecer un servicio accesible, sino también generar conciencia sobre el compromiso que implica tener una mascota, promoviendo así su bienestar, y reduciendo el número de animales en situación de calle.

Esta campaña se suma a los esfuerzos permanentes que realiza el Centro de Control Canino Municipal para atender a la población felina y de perritos, para prevenir su abandono, ofreciendo servicios accesibles y de calidad.

Los requisitos para acceder al servicio son: presentar copia de la credencial de elector, llevar a la mascota con un ayuno mínimo de ocho horas, que esté clínicamente sano, sin celo ni preñez, y acudir con una cobija o manta para evitar problemas de salud entre los felinos que asistan.

La recepción será a partir de las 10 de la mañana sin necesidad de cita previa. Sin embargo, el cupo será limitado por lo que se recomienda cumplir con todos los requisitos para acceder al beneficio. Para más información, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 8717974502. Finalmente, se dio a conocer que con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso con el bienestar animal y con el impulso de políticas públicas que promuevan el respeto, cuidado y protección de todas las especies.