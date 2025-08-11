Torreón DIF Torreón Profeco Monumento Raúl Madero CONAGUA Transporte público

Día del Gato

Por Día del Gato, anuncian campaña de esterilización a bajo costo en Torreón

Por Día del Gato, anuncian campaña de esterilización a bajo costo en Torreón

Por Día del Gato, anuncian campaña de esterilización a bajo costo en Torreón

ANGÉLICA SANDOVAL

En el marco del Día Internacional del Gato, que se conmemora cada 8 de agosto, el Centro de Control Canino Municipal de Torreón anunció una campaña especial de esterilización felina a bajo costo que se programó del 11 al 15 de este mes con el fin de promover la tenencia responsable y disminuir el abandono de estos animales.

El costo del procedimiento tiene un costo de 150 pesos por gato y se realizará en las instalaciones de la dependencia ubicadas en Agustín Espinoza número 137 en la carretera Santa Fe.

El director de Salud Pública en el municipio, José Manuel Riveroll Duarte destacó la importancia de este tipo de acciones para el cuidado y control de la población felina. Mencionó que esta campaña busca no solo ofrecer un servicio accesible, sino también generar conciencia sobre el compromiso que implica tener una mascota, promoviendo así su bienestar, y reduciendo el número de animales en situación de calle.

Esta campaña se suma a los esfuerzos permanentes que realiza el Centro de Control Canino Municipal para atender a la población felina y de perritos, para prevenir su abandono, ofreciendo servicios accesibles y de calidad.

Los requisitos para acceder al servicio son: presentar copia de la credencial de elector, llevar a la mascota con un ayuno mínimo de ocho horas, que esté clínicamente sano, sin celo ni preñez, y acudir con una cobija o manta para evitar problemas de salud entre los felinos que asistan.


La recepción será a partir de las 10 de la mañana sin necesidad de cita previa. Sin embargo, el cupo será limitado por lo que se recomienda cumplir con todos los requisitos para acceder al beneficio. Para más información, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 8717974502. Finalmente, se dio a conocer que con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso con el bienestar animal y con el impulso de políticas públicas que promuevan el respeto, cuidado y protección de todas las especies.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Día del Gato Control Canino

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Por Día del Gato, anuncian campaña de esterilización a bajo costo en Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405622

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx