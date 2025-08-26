Policiaca HOMICIDIOS accidentes viales Accidentes narcomenudeo Policiaca

Crimen Organizado

Por delincuencia organizada trasladan a un hombre al Cefereso de Ramos Arizpe

Por delincuencia organizada trasladan a un hombre al Cefereso de Ramos Arizpe

Por delincuencia organizada trasladan a un hombre al Cefereso de Ramos Arizpe

EL SIGLO DE TORREÓN

Por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de tráfico de personas, Carlos “C” fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social “CPS-18” (Cefereso) en Ramos Arizpe, luego de que se decretara la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.

Según reveló la Fiscalía General de la República, en marzo del 2024 se inició una carpeta de investigación derivada de una denuncia en la que se informaba sobre una organización criminal dedicada a trasladar de manera ilegal a los Estados Unidos de América a personas de origen mexicano y otras nacionalidades.

Aunado a lo anterior, en días pasados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaron diversas diligencias autorizadas por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde cumplimentaron orden de aprehensión en contra del ahora imputado.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba necesarios para que el Juez de la causa decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa en el Cefereso, y cuatro meses para la investigación complementaria.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Crimen Organizado

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Por delincuencia organizada trasladan a un hombre al Cefereso de Ramos Arizpe


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409362

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx