Por delincuencia organizada trasladan a un hombre al Cefereso de Ramos Arizpe

Por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de tráfico de personas, Carlos “C” fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social “CPS-18” (Cefereso) en Ramos Arizpe, luego de que se decretara la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.

Según reveló la Fiscalía General de la República, en marzo del 2024 se inició una carpeta de investigación derivada de una denuncia en la que se informaba sobre una organización criminal dedicada a trasladar de manera ilegal a los Estados Unidos de América a personas de origen mexicano y otras nacionalidades.

Aunado a lo anterior, en días pasados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaron diversas diligencias autorizadas por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde cumplimentaron orden de aprehensión en contra del ahora imputado.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba necesarios para que el Juez de la causa decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa en el Cefereso, y cuatro meses para la investigación complementaria.