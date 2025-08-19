Deportes Junior Asunción 2025 Santos Laguna LMB Apertura 2025 Lucha libre

Por definir la Copa ALEF clasificados a la liguilla

Debido a la calidad de sus canchas, las instalaciones de la Copa Elite Laguna, ya recibieron dos jornadas del torneo. (Foto de Enrique Terrazas)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

En plena recta final se encuentra la Copa ALEF 2025, donde los equipos, después de la octava jornada, buscan quedarse con los últimos puntos en disputa, para poder colocarse en los puestos de liguilla.

De acuerdo al reglamento del Torneo de Futbol 7, los primeros de cada grupo avanzan de manera directa a la fiesta grande, mientras que los segundos y terceros lugares, por sector, se clasifican al repechaje.

En el pelotón A, los invictos de El Argentina machan a la cabeza con 22 puntos, producto de 7 partidos ganados y apenas un empate. La escuadra de Argentina El Marro es sublíder con 18 unidades, mientras que el Galaxy (11) y el Reedy (10), disputan el tercer sector.

Dentro del sector B, las cosas están muy reñidas, con los Princesos a la cabeza con 15 puntos, seguidos muy de cerca por Parrilla La Boca (13) y Máquez Alcalá que con 12 unidades, pretenden dar alcance y quedarse con la posición de honor.

Los Toros mandan en el grupo C, al sumar 19 puntos, siendo escoltados por el Carmac (14), los Karechimbas (13) y Corrugados (11), por lo que en los últimos encuentros, se definirán los lugares finales.


En el D, el Atlético M2 tomó una ventaja importante y son primeros con 19 unidades.


Un poco más atrás le siguen Saltillo 400 con 12 puntos, así como Tacos Deja Vú (10) y Firesound (9) todavía con posibilidades



               
               


               

               
               

               
               
               
