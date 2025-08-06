Por cucarachas y otras irregularidades clausuran negocio de comida en la colonia Loma Real II

Por una denuncia ciudadana sobre presencia de cucarachas y otras irregularidades, personal de la Dirección de Inspección y Verificación clausuró un establecimiento de comida denominado “La cocina de Rosy”, ubicado en la colonia Loma Real II.

Estas acciones son parte de los operativos permanentes de supervisión a comercios establecidos en el municipio, y en atención a la queja de clientes de dicho negocio.

El director de la dependencia, Pablo Fernández Llamas dio a conocer que durante la inspección se levantó el acta correspondiente, al comprobarse que el negocio operaba sin licencia de funcionamiento, certificado de fumigación, tarjetas de salud del personal y extintor vigente.

De igual forma, indicó que se detectó fauna nociva en distintos puntos del interior del establecimiento, lo cual representa un riesgo para la salud pública.

Señaló que no se permitirá que establecimientos operen bajo estas condiciones, ya que afectan directamente la salud de los consumidores.

“No podemos permitir que establecimientos operen en condiciones que representan un riesgo para la salud de la ciudadanía. Detectar fauna nociva como cucarachas, y la falta de documentación básica como licencias, tarjetas de salud y certificados de fumigación, refleja un descuido inaceptable”, según dijo.

Ante esta situación, hizo una invitación a todos los comerciantes a colaborar y mantener sus establecimientos en orden.

“Queremos una ciudad segura, limpia y responsable con sus consumidores”, mencionó el titular de Inspección y Verificación.

Dijo que en la administración municipal que encabeza Román Alberto Cepeda, el objetivo de supervisión de los establecimientos es asegurar que cumplan con la normativa vigente y operen dentro del marco legal.