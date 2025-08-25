Por concluir proceso de incorporación a la Pensión Mujeres Bienestar y para Adultos Mayores de 65 años y más

A unos días de que concluya el período de registro a la Pensión Mujeres Bienestar, la dirección regional zona Torreón informó que se han incorporado cerca de 13 mil mujeres de entre los 60 a los 62 años de edad. Además recordó que se mantiene abierto el registro para los adultos de 65 años y más, a la Pensión de Adultos Mayores.

Karla Zamora, coordinadora regional de los Programas para el Bienestar en La Laguna de Coahuila, detalló que esas 13 mil inscripciones a la Pensión de Mujeres Bienestar, corresponde a la zona que comprende los municipios de Torreón, Matamoros, Viesca y Parras.

La directora aclaró que de ese total, 10 mil mujeres corresponden únicamente al municipio de Torreón. El resto, a los tres municipios de la región.

Además, informó que desde que se abrió la nueva fecha para la incorporación a la Pensión de Adultos Mayores el pasado 18 de agosto, se han registrado 500 adultos con 65 años de edad cumplidos, de los cuales 300 corresponden al municipio de Torreón.

Recordó que tanto el proceso de incorporación para las mujeres a partir de los 60 años de edad cumplidos como para la Pensión de Adultos Mayores, concluirá este 30 de agosto, por lo que invitó a quienes aún no han realizado su trámite, a que lo hagan en los diferentes módulos.

En Torreón, se ubican en el antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UA de C así como en el Centro Integrador que se encuentra frente a la Plaza Mayor, por la calle Galeana sin número en el primer piso del Palacio Federal, entre Juárez y Morelos.

Así mismo, Zamora dio a conocer que durante el operativo para la incorporación a la Pensión Mujeres Bienestar, se han realizado 20 registros domiciliarios, de aquellas personas que por cuestiones de salud no pueden salir de cama o de su hogar, por lo que sus familiares solicitaron el apoyo de forma directa en el Centro Integrador.

El horario de atención en los módulos es de 10:00 a 16:00 horas y los documentos que deberán presentar son: Identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto. Cuando se acuda al registro, se les entregará un formato para rellenar.}

Recordar que la atención se lleva a cabo de forma calendarizada, de acuerdo a la primera letra del apellido paterno de los interesados.

Para los siguientes día la atención será, para las letras: D, E, F, G, H: el martes 26 de agosto; las letras I, J, K, L, M: miércoles 27 de agosto, N, Ñ, O, P, Q, R: el jueves 28 de agosto en tanto que las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z, viernes 29 de agosto y este último sábado, se atenderán todas las letras.