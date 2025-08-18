Gómez Palacio y Lerdo Elecciones Durango Gómez Palacio Salud

Por concluir actividades acuáticas en Deportiva de Lerdo

DIANA GONZÁLEZ

El Instituto Municipal del Deporte (IMD) de Lerdo informó que el próximo 21 y 22 de agosto se llevará a cabo la clausura de las actividades acuáticas que se desarrollan en la Alberca Municipal de la Deportiva Francisco Sarabia.

Por tercer año consecutivo se impartieron cursos de natación para niños de 5 a 15 años y adultos, así como la Clase Azul dirigida a niñas y niños con autismo, además de sesiones de aquazumba. Todas estas actividades fueron organizadas y coordinadas por el Instituto Municipal del Deporte.

Jesús Balderas Antuna, director del IMD en Lerdo, destacó que durante cinco meses beneficiaron a decenas de participantes, fomentando la práctica deportiva y la inclusión social en el municipio.

El funcionario resaltó que este ciclo dejó muy buenos resultados, ya que los alumnos adquirieron conocimientos básicos de natación, habilidades de supervivencia acuática y un aprendizaje integral que contribuye a la salud física, la coordinación motriz y la confianza personal. La práctica constante de este deporte también fortalece el sistema cardiovascular y muscular, además de ser una actividad recreativa de bajo impacto.


               
               


               

               
               

               
               
               
