Torreón AYUNTAMIENTO DE TORREÓN TORREÓN Clima en La Laguna Seguridad Pública

Centros de Estudios de Bachillerato

Por abrir, Centro de Bachillerato en Torreón

Por abrir, Centro de Bachillerato en Torreón

Por abrir, Centro de Bachillerato en Torreón

ANGÉLICA SANDOVAL

¿Aún sin lugar en bachillerato para el nuevo ciclo escolar 2025-2026? La Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) hizo un llamado a las personas que tienen entre 15 y 18 años de edad, con la secundaria concluida, a que inicien la preparatoria en dos nuevos Centros de Estudios de Bachillerato (CEB) turno vespertino, que abrió el Gobierno federal en los municipios de Torreón y Saltillo.

Lo anterior forma parte del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), por lo que el proceso de preinscripciones estará disponible este mes de agosto en el portal de Internet https://preinscripcionceb.dgb.sep.gob.mx/ La inscripción es gratuita, sin examen de admisión, con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal y con clases de lunes a viernes de 2:30 a 7:30 de la tarde, a partir del próximo lunes primero de septiembre del año en curso.

En Torreón, el CEB 9/5 se ubica en las instalaciones de la secundaria general No. 7 "Francisco González Bocanegra", en la calle Fernando Amilpa de la colonia Fidel Velázquez mientras que en Saltillo, el CEB 9/4 se localiza en la secundaria general No. 4 "Apolonio M. Avilés", ubicada en Francisco Sarabia sin número, en la colonia Gustavo Espinoza Mireles.

En el Sistema de Preinscripción, se solicitan datos personales del aspirante y del responsable (madre, padre o tutor) así como contactos de emergencia, información médica y seleccionar los recursos tecnológicos con los que se cuenta (equipo de cómputo, internet en casa, teléfono inteligente (smartphone), tableta, televisión en casa, impresora, espacio para trabajo).

Cabe recordar, que recientemente, la Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango dio a conocer un nuevo CEB 9/31, que ofrecerá servicio en el turno vespertino en las instalaciones de la escuela secundaria general "Héroes Anónimos", de la colonia El Foce de Gómez Palacio.


De inicio, abrirán tres grupos con capacidad de atención de 145 estudiantes, que además tendrán acceso a las becas que ofrece el Sistema Nacional de Bachilleratos.


El personal docente, será contratado directamente por la Federación, a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).


Inscripción gratuita 


El gobierno federal abrirá dos nuevos Centros de  Estudios de Bachillerato (CEB) turno vespertino, en los municipios de Torreón y Saltillo.


´ En Torreón, el CEB 9/5 se ubica en las instalaciones de la secundaria general No. 7 'Francisco González Bocanegra', en la calle Fernando Amilpa de la colonia Fidel Velázquez.


´ En Saltillo, el CEB 9/4 se localiza en la secundaria general No. 4 "Apolonio M. Avilés", ubicada en Francisco Sarabia sin número, en la colonia Gustavo Espinoza Mireles.


´ El proceso de preinscripciones estará disponible este mes de agosto en el portal de Internet https://preinscripcionceb.dgb.sep.gob.mx/ ´ La inscripción es gratuita, sin examen de admisión y con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Centros de Estudios de Bachillerato Centro de Bachillerato

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Por abrir, Centro de Bachillerato en Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408410

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx