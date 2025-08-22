Por abrir, Centro de Bachillerato en Torreón

¿Aún sin lugar en bachillerato para el nuevo ciclo escolar 2025-2026? La Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) hizo un llamado a las personas que tienen entre 15 y 18 años de edad, con la secundaria concluida, a que inicien la preparatoria en dos nuevos Centros de Estudios de Bachillerato (CEB) turno vespertino, que abrió el Gobierno federal en los municipios de Torreón y Saltillo.

Lo anterior forma parte del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), por lo que el proceso de preinscripciones estará disponible este mes de agosto en el portal de Internet https://preinscripcionceb.dgb.sep.gob.mx/ La inscripción es gratuita, sin examen de admisión, con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal y con clases de lunes a viernes de 2:30 a 7:30 de la tarde, a partir del próximo lunes primero de septiembre del año en curso.

En Torreón, el CEB 9/5 se ubica en las instalaciones de la secundaria general No. 7 "Francisco González Bocanegra", en la calle Fernando Amilpa de la colonia Fidel Velázquez mientras que en Saltillo, el CEB 9/4 se localiza en la secundaria general No. 4 "Apolonio M. Avilés", ubicada en Francisco Sarabia sin número, en la colonia Gustavo Espinoza Mireles.

En el Sistema de Preinscripción, se solicitan datos personales del aspirante y del responsable (madre, padre o tutor) así como contactos de emergencia, información médica y seleccionar los recursos tecnológicos con los que se cuenta (equipo de cómputo, internet en casa, teléfono inteligente (smartphone), tableta, televisión en casa, impresora, espacio para trabajo).

Cabe recordar, que recientemente, la Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango dio a conocer un nuevo CEB 9/31, que ofrecerá servicio en el turno vespertino en las instalaciones de la escuela secundaria general "Héroes Anónimos", de la colonia El Foce de Gómez Palacio.

De inicio, abrirán tres grupos con capacidad de atención de 145 estudiantes, que además tendrán acceso a las becas que ofrece el Sistema Nacional de Bachilleratos.

El personal docente, será contratado directamente por la Federación, a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

