Poncho de Nigris revela que se alejará de su madre por temas de salud mental

El exconductor de televisión Poncho de Nigris causó revuelo en las redes sociales al declarar que ya no desea volver a ver a su madre, a raíz de la controversia que se desató en torno al XV años de su hija mayor, Ivanna.

En una conversación con los medios de comunicación, incluyendo al conductor de 'Aquí echando el chal', Alfonso Pérez Colunga, Poncho fue contundente al expresar su decisión de cortar todo contacto con la señora Leticia Guajardo. El exparticipante de 'La Casa de los Famosos México', mencionó que se alejará de su madre por su salud mental, destacando que Doña Lety es una persona problemática.

"Yo me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. La gente no entiende que hay mamás o papás que son malas personas. Yo no tengo una mama normal, es problemática, es dañina. Esto fue la gota que derramó el vaso. Todo lo que pasó por el XV de Ivanna fue porque ella lo causó junto con la mamá de Ivanna. Ya no quiero ver a mi mamá y si me muero o se muere en el proceso ni modo", agregó.