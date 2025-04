Policía Municipal no ha recibido citatorios para comparecer por Nuevo Mieleras

El comisario César Antonio Perales Esparza, director de Seguridad Pública, dijo desconocer el tema de alguna comparecencia como lo mencionó la Fiscalía General del Estado, con relación al caso de Nuevo Mieleras, sin embargo, indicó que se mantienen atentos al seguimiento del proceso legal que se está llevando a cabo y en la total disposición de la atención al mismo.

La Fiscalía de Coahuila dio a conocer que citará a funcionarios municipales y mandos policiacos para esclarecer lo ocurrido durante el procedimiento judicial en el ejido, donde una persona perdió la vida, pero no indicó cuántas personas serían llamadas para saber cuál fue el protocolo seguido en el operativo judicial que derivó en la muerte de un hombre.

Respecto a la coordinación que debe prevalecer entre los órdenes de gobierno al cumplir con mandamientos judiciales, el comisario dijo que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón únicamente atiende requerimientos judiciales que llegan a esta oficina y desconoció cualquier otra convocatoria a otro nivel de gobierno para el mismo fin.

Con relación a lo mediático que ha sido el caso de Nuevo Mieleras y cuestionado sobre si esto no influiría en el curso de las indagatorias, el director dijo que "no me corresponde a mí decirlo, porque nos apegamos a lo legal".

Sobre si existe un distanciamiento entre las fuerzas municipales y estatales como lo ha señalado el Consejo Cívico de las Instituciones, el director de la Policía Municipal de Torreón dijo que "los buenos indicadores con los que contamos al día de hoy para el municipio de Torreón son el resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, por tanto desconozco el contexto que se puedan dar en otros canales".

