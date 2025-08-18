Policiaca Robos Accidentes viales Policiaca Incendios Narcomenudeo

Robos

Policía Municipal detienen a sujeto por daños en puente peatonal

Policía Municipal detienen a sujeto por daños en puente peatonal

Policía Municipal detienen a sujeto por daños en puente peatonal

EL SIGLO DE TORREÓN.-

Un hombre fue detenido la mañana de este lunes luego de ser sorprendido mientras dañaba la estructura de un puente peatonal ubicado sobre el bulevar Torreón-Matamoros, a la altura de la calle Turín.

El reporte ingresó a la sala de radio de la Policía Municipal a las 08:23 horas, indicando que un sujeto estaba retirando luminarias del puente. Al llegar al lugar, los oficiales ubicaron al individuo, quien al notar la presencia de la patrulla intentó huir cargando varios tubos metálicos.

Tras una breve persecución, los agentes lograron detener al presunto responsable, identificado como José Adrián “NN. Posteriormente fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público, donde enfrentará cargos por daños al patrimonio municipal y los que resulten de la investigación.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal destacó que la detención se realizó en estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos del detenido.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: robos policiaca

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Policía Municipal detienen a sujeto por daños en puente peatonal


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407358

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx