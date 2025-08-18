Policía Municipal detienen a sujeto por daños en puente peatonal de Torreón

Un hombre fue detenido la mañana de este lunes luego de ser sorprendido mientras dañaba la estructura de un puente peatonal ubicado sobre el bulevar Torreón-Matamoros, a la altura de la calle Turín.

El reporte ingresó a la sala de radio de la Policía Municipal a las 08:23 horas, indicando que un sujeto estaba retirando luminarias del puente. Al llegar al lugar, los oficiales ubicaron al individuo, quien al notar la presencia de la patrulla intentó huir cargando varios tubos metálicos.

Tras una breve persecución, los agentes lograron detener al presunto responsable, identificado como José Adrián “NN. Posteriormente fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público, donde enfrentará cargos por daños al patrimonio municipal y los que resulten de la investigación.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal destacó que la detención se realizó en estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos del detenido.